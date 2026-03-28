Fernández de Cossío desafía a EE.UU.: "¿Por qué no permitirle al gobierno fracasar por sí solo?"

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El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, lanzó este viernes un desafío retórico directo al gobierno de Estados Unidos a través de su cuenta en X, cuestionando la lógica del embargo que lleva casi siete décadas vigente.

El mensaje fue una respuesta inmediata a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien ese mismo día, desde París tras una reunión del G7, calificó al sistema de gobierno cubano de "incompetente" y "comunista" y exigió un cambio total de régimen, sistema político y modelo económico.

"Gobierno de EE.UU. no acaba de aclarar para qué han necesitado casi 7 décadas de brutal guerra económica y hoy la aplican tan despiadadamente en el empeño de socavar a un gobierno que ellos, de antemano, ya consideran incompetente e ineficaz. ¿Por qué no permitirle fracasar por sí solo?", escribió Cossío en su perfil de la red social.

Rubio había declarado ese mismo día en París que el sistema de gobierno en Cuba tiene que cambiar y que el éxito del cubano está fuera de su país y eso tiene que cambiar, descartando cualquier acuerdo meramente económico sin transformación política estructural y exigiendo "gente nueva al mando".

El tuit de Cossío recoge precisamente las palabras del secretario de Estado —que el gobierno cubano es "incompetente"— y las devuelve como argumento: si Washington ya da por sentado el fracaso del régimen, la pregunta es para qué sirve el embargo.

El contexto de tensión

Este intercambio se produce en un momento de alta tensión bilateral, con negociaciones confirmadas entre ambos países desde mediados de marzo.

El 13 de marzo, Díaz-Canel admitió públicamente la existencia de conversaciones con la administración Trump, lideradas por Raúl Castro "al más alto nivel", tras semanas de negaciones.

Sin embargo, el régimen ha fijado líneas rojas inamovibles. En rueda de prensa, el propio Cossío declaró categóricamente que el sistema político cubano no es objeto de negociación, ni por supuesto el presidente ni ningún cargo del Gobierno, ni con Estados Unidos ni con ningún otro país.

La pasada semana, en el programa Meet the Press de NBC, Cossío también afirmó que Cuba no aceptaría convertirse en un estado vasallo o un estado dependiente de cualquier otro país, y confirmó que el ejército cubano se prepara para una posible agresión militar estadounidense.

En ese mismo programa, el viceministro reconoció por primera vez de forma explícita la existencia de presos políticos en Cuba, aunque los calificó como un "asunto interno" no negociable.

El contexto de fondo es la peor crisis económica de Cuba en décadas: una caída del PIB del 23% desde 2019, apagones de entre veinte y veinticinco horas diarias, y escasez generalizada de alimentos, medicamentos y combustible.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones desde 2025, incluyendo un decreto del 29 de enero de 2026 que implementó un boicot extraterritorial al petróleo cubano, cortando los suministros provenientes de Venezuela e Irán.

Trump calificó a Cuba de nación fallida desde la Casa Blanca. Rubio, por su parte, fue tajante este viernes al señalar que cualquier reporte sobre Cuba que no provenga de él o del presidente es mentira, dejando claro que Washington no reconocerá ningún acuerdo que no implique un cambio político total en la isla.