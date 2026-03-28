Militar cubano herido en la captura de Maduro dice que seguirán luchando "con la misma gallardía que en Venezuela"

Vídeos relacionados:

Un joven militar cubano herido durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela declaró ante el gobernante Miguel Díaz-Canel que él y sus compañeros "continuarán luchando con la misma gallardía que hicieron en Venezuela".

La declaración se produjo durante una reunión que el gobernante cubano sostuvo con más de un centenar de jóvenes destacados de varios sectores de la sociedad, según difundió la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en la red social X.

En las imágenes del encuentro se observan jóvenes con uniformes militares verde olivo junto a civiles, en un ambiente formal con bandera cubana al fondo que supuestamente formaban parte de las tropas cubanas en el operativo estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas.

El régimen cubano usa estos testimonios como herramienta de movilización política, incluso ante audiencias juveniles, en un contexto de creciente tensión con Washington. Ese mismo día, el presidente Trump declaró que Cuba es la siguiente, en un discurso sobre los éxitos militares de Estados Unidos.

La Operación "Absolute Resolve", ejecutada por una unidad Delta Force con aproximadamente 200 militares y 150 aeronaves, dejó 32 militares cubanos muertos y varios heridos, entre ellos el coronel Pedro Yadín Domínguez.

Domínguez declaró en Canal Caribe, la televisión estatal cubana, que él y sus compañeros estaban cumpliendo misión de apoyo a la seguridad presidencial de Maduro con armamento limitado y descansando al momento del asalto.

Describió el ataque como "totalmente desproporcionado", con aviones, bombas, drones y helicópteros que ametrallaron el área, matando a 11 de sus compañeros.

Otro sobreviviente, el militar Yohandris Varona Torres, originario de Vertientes, Camagüey, relató al periódico Adelante cómo recogió los cuerpos de sus 32 compañeros caídos sin apoyo externo, preservándolos en su dormitorio para no dejarlos en Venezuela.

"Los vi caer a todos y a todos los cargué", afirmó Varona Torres, quien añadió: "No puedo explicar el dolor, pero al menos nadie se quedó en Venezuela".

El régimen recibió a los militares heridos el 15 de enero en La Habana y decretó dos días de duelo nacional.

En febrero exhibió a cuatro sobrevivientes de la Dirección de Seguridad Personal, exaltando su "coraje" frente a la superioridad enemiga. Díaz-Canel calificó el operativo estadounidense de "terrorismo de Estado" y convocó concentraciones antimperialistas en La Habana.