Bruno Rodríguez dice que el gobierno de EE.UU. miente desvergonzadamente y evita mencionar a Marco Rubio

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El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este sábado al gobierno de Estados Unidos de mentir desvergonzadamente sobre la crisis energética en Cuba.

En un mensaje publicado en X que respondía indirectamente a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio en París, aunque sin nombrarlo en ningún momento, Rodríguez apuntó que las "afirmaciones del gobierno de EE.UU. en Europa tratan de crear confusión" y que Washington contradice sus propias normas cuando niega la existencia de restricciones al suministro de combustible hacia la isla.

"Basta leer la Orden Ejecutiva del 29 de enero y regulaciones posteriores del Departamento del Tesoro, para probar que se aplica un brutal bloqueo de suministros de combustible, como forma de expandir y aumentar el castigo colectivo a los cubanos", escribió el funcionario.

El canciller detalló que dichas medidas incluyen "amenazas de sanciones a terceros países, a compañías extranjeras y actos hostiles contra buques tanqueros", y cerró su mensaje con una sola palabra en mayúsculas: "MIENTEN".

Lo que Rodríguez omitió fue igualmente llamativo: en ningún momento mencionó por su nombre a Rubio, cuyas declaraciones del viernes en el aeropuerto Le Bourget de París, tras una reunión de ministros de Exteriores del G7, motivaron directamente su respuesta.

Rubio había rechazado la narrativa del régimen cubano con contundencia: "No hay un bloqueo naval alrededor de Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis".

El secretario de Estado atribuyó la crisis a la dependencia histórica del régimen de subsidios soviéticos y venezolanos, y exigió un cambio de sistema: "La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple".

Rubio también preguntó de forma retórica: "¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?"

Las declaraciones de Rubio se produjeron un día después de que el presidente Donald Trump afirmara en la Cumbre FII Priority en Miami que Cuba será la siguiente en la agenda de su administración, en referencia a las acciones militares en Medio Oriente, aunque pidió irónicamente a los medios que ignoraran el comentario.

El intercambio verbal se enmarca en una escalada de presión energética sin precedentes desde enero de 2026, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró emergencia nacional e impuso aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba.

Aunque un fallo judicial obligó a eliminar los aranceles el 20 de febrero, la emergencia nacional se mantuvo activa junto con los controles marítimos, y la Guardia Costera interceptó al menos siete tanqueros vinculados a envíos de crudo venezolano hacia la isla.

A mediados de marzo, el Departamento del Tesoro actualizó una licencia general para prohibir expresamente a Cuba recibir petróleo ruso, afectando al menos dos buques en tránsito.

La crisis ha provocado apagones de hasta 25 horas diarias en Cuba, y el pasado jueves la ONU lanzó un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para garantizar combustible en servicios críticos, advirtiendo riesgo de "pérdida de vidas".

Trump confirmó este viernes que EE.UU. mantiene contactos con el régimen cubano y anticipó que "muy pronto" podría alcanzarse un acuerdo, aunque precisó: "Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba".