Ola de protestas contra Trump moviliza a millones en más de 3 mil marchas

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Millones de personas participaron este sábado en una amplia jornada de protestas en Estados Unidos y diversas ciudades del mundo contra el presidente Donald Trump, en el marco del movimiento “No Kings”, que ha ido ganando visibilidad en los últimos meses.

Las movilizaciones se desarrollaron de forma simultánea en más de 3.000 puntos, abarcando los 50 estados del país y varias ciudades en el extranjero.

La convocatoria, considerada por sus organizadores como una de las mayores acciones coordinadas recientes, tuvo lugar en medio de un clima de creciente polarización política y cuestionamientos a la actual administración.

De acuerdo con reportes de NBC News, Fox News y otros medios estadounidenses, las protestas estuvieron motivadas por múltiples factores, entre ellos la guerra con Irán, el aumento sostenido de los precios del combustible y los alimentos, así como la política de deportaciones impulsada por el gobierno.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington, miles de manifestantes se congregaron en plazas y avenidas principales, portando carteles y consignas contra la gestión presidencial.

En algunos casos, las marchas se extendieron durante varias horas y generaron interrupciones en el tráfico y en la actividad habitual de estas urbes.

Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrieron sin incidentes, en determinadas localidades se reportaron tensiones entre manifestantes y fuerzas del orden, con algunos arrestos tras episodios aislados de disturbios.

Autoridades locales reforzaron la seguridad ante la magnitud de las convocatorias.

El movimiento “No Kings” agrupa a diversas organizaciones y activistas que cuestionan lo que consideran un exceso de poder desde la Casa Blanca.

Sus promotores han insistido en el carácter no violento de las protestas, al tiempo que buscan ampliar el alcance de sus demandas a nivel nacional e internacional.

Las manifestaciones también se replicaron en ciudades fuera de Estados Unidos, incluidas capitales europeas, donde grupos de ciudadanos expresaron su rechazo a la política exterior estadounidense y, en particular, a la escalada del conflicto con Irán.

Según sondeos recientes, una parte significativa del electorado mantiene reservas sobre la gestión de Trump en áreas clave como la economía, la inmigración y la política internacional, lo que ha contribuido a alimentar este tipo de movilizaciones.

Esta tercera jornada de protestas consolida el crecimiento del movimiento y anticipa un escenario de mayor presión social y política en las próximas semanas, en un país donde las divisiones internas continúan marcando el debate público.