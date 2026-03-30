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Costa Rica se ha consolidado como un referente global en innovación agrícola gracias a la operación de Bayer en la provincia de Guanacaste, donde una estación de Investigación y Desarrollo especializada en semillas de algodón exporta más de 40 toneladas anuales hacia Estados Unidos, en un contraste abismal con Cuba, hundida en una de las peores crisis alimentarias de su historia reciente.

Cada año se siembran más de 300 hectáreas de algodón en zonas como La Palma de Abangares y Chomes, en Puntarenas. Estos cultivos no están orientados a la producción tradicional de fibra, sino a la mejora genética de semillas que luego son utilizadas en distintos mercados internacionales.

La operación, con casi tres décadas de presencia en el país, aplica herramientas de agricultura digital, sistemas de mapeo hídrico y monitoreo agronómico en tiempo real, lo que permite recopilar y analizar datos de forma precisa para optimizar el rendimiento de los cultivos.

La infraestructura ha crecido de forma significativa: la estación suma 31 nuevas hectáreas de ambientes protegidos, incluyendo invernaderos y casas malla diseñados para controlar variables climáticas. Desde 2022, opera bajo un esquema de carbono neutralidad, y ha sido reconocida de forma ininterrumpida con el galardón del Programa Bandera Azul Ecológica desde 2017.

El contraste con Cuba resulta elocuente: el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial, mientras la producción nacional de arroz cayó del 30% al 11% de la demanda

En Cuba el Estado adeuda cerca de 200 millones de pesos a campesinos solo en La Habana, y las 7,400 hectáreas preparadas para cultivo se trabajan con yuntas de bueyes.

Finalmente China ha enviado 30,000 toneladas de arroz y Brasil anunció el envío de 20,800 toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento.

El proyecto de algodon en Costa Rica genera más de 50 empleos permanentes y hasta 200 puestos temporales por ciclo productivo en agronomía, biotecnología y trabajo de campo, beneficiando a comunidades de Guanacaste y Puntarenas, regiones tradicionalmente afectadas por limitaciones económicas.

Esto es particularmente llamativo, ya que demuestra cómo un país pequeño puede insertarse en cadenas de valor altamente especializadas, aportando conocimiento, tecnología y talento humano a una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo.

¿Y Cuba que espera?