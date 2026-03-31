Sandro Castro niega privilegios: "Estoy orgulloso de mi apellido, pero soy un ciudadano más"

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Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer habanero, aseguró en una entrevista exclusiva con CNN que no recibe privilegios por su apellido, al tiempo que lanzó críticas directas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y se mostró más cercano al capitalismo que al comunismo.

“Mi apellido es mi apellido. Estoy orgulloso de él, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted menciona. Soy como un ciudadano más”, afirmó el joven de 33 años al ser cuestionado sobre los posibles beneficios de pertenecer a la familia Castro.

Sin embargo, durante la conversación reconoció contar con un generador eléctrico, un recurso inaccesible para la mayoría de los cubanos, mientras describía las dificultades cotidianas en la isla.

“Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Sufres con miles de dificultades: un día no hay luz, no hay agua, no llega una mercancía, es muy duro”, dijo.

Propietario del bar EFE en el Vedado y con una presencia creciente en redes sociales, Sandro Castro no evitó cuestionar la gestión del gobierno actual. “Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando”, sostuvo sobre Díaz-Canel.

También fue directo al hablar del sentir de la población. “Pienso que la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo. Y eso ha creado diferencias y, tristemente, odio”, afirmó.

En esa línea, insistió en que existe una mayoría silenciosa en la isla con aspiraciones económicas distintas al modelo vigente. “Hay muchas personas en Cuba que piensan de forma capitalista y que quieren que en Cuba haya un capitalismo con soberanía”, señaló.

Cuando el periodista de CNN le preguntó qué pensaría su abuelo de estas posturas, respondió con cautela: “Él era una persona que tenía sus principios, cada cual es como es. Es mi forma de pensar”.

Las declaraciones se producen en medio de un historial reciente de provocaciones públicas del influencer, que incluyen burlas al gobierno en redes sociales, un video satírico con un imitador de Donald Trump proponiendo “comprar Cuba” y críticas a figuras culturales como Silvio Rodríguez.

Ya en octubre de 2025 había dejado clara su posición en Instagram: “Revolucionario sí. Comunista no. Respeto a mi país y gobierno”.

Su creciente exposición mediática se vio amplificada tras un perfil publicado por The New York Times, que lo colocó en el centro del debate sobre los límites de la crítica dentro de la propia familia Castro.

Mientras sectores afines al oficialismo lo califican de “enemigo ideológico”, voces opositoras cuestionan su credibilidad, señalando la distancia entre su estilo de vida y la realidad de la mayoría de los cubanos. En su propio negocio, por ejemplo, la entrada ronda más de los 1,000 pesos cubanos y el consumo mínimo por mesa alcanza los 15,000 CUP, equivalente a cerca de dos meses de salario promedio en la isla.

“La situación económica en Cuba está golpeando a todo el mundo, especialmente a los de abajo”, reconoció el propio Sandro Castro, en una frase que resume la contradicción de un discurso crítico que, pese a sus matices, emerge desde una posición privilegiada dentro de la realidad cubana.