Secretario de Guerra de EE.UU. ayuda a establecer un récord Guinness

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lideró una brigada de flexiones (planchas, como popularmente se conoce en Cuba) con 3,068 personas —cadetes, oficiales y aficionados— durante el partido Marina–Fuerza Aérea.
Con ello, ayudó a establecer un récord Guinness de “más personas realizando flexiones simultáneamente durante un minuto”. Según la información trascendida en los perfiles de redes sociales de la Secretaría de Guerra, la marca superó el registro anterior de 2,926 fijado por la Academia de la Fuerza Aérea en 2023.
El hito formó parte de unas festividades en las que Hegseth tuvo protagonismo dentro y fuera del campo.
La Marina no solo se impuso 34-31 sobre su clásico rival, sino que además arrebató a los cadetes de Colorado Springs el récord mundial de flexiones, un gesto simbólico que amplificó el triunfo deportivo. En redes sociales, la hazaña de Hegseth recibió elogios y se viralizó por el carácter masivo del ejercicio.
Tras el encuentro, Hegseth ingresó al vestuario y ofreció a los jugadores un discurso eufórico en la celebración. La victoria dejó a la Marina (5-0) bien posicionada para retener el Trofeo del Comandante en Jefe, que se disputa entre Marina, Fuerza Aérea y Ejército en formato de todos contra todos.
El equipo buscará asegurar la copa en el tradicional Army–Navy Game del 13 de diciembre.
Más temprano ese mismo sábado, Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor de la Marina, Jon Harrison, nombrado en enero, en una decisión que añadió tensión institucional a una jornada marcada por el deporte y el espectáculo.
Días atrás el secretario de Guerra ganó notoriedad cuando dijo, en una reunión extraordinaria con cientos de altos mandos en Quantico, que restaurará el “más alto estándar masculino” en las fuerzas armadas.
En ese sentido, aludió a una tolerancia cero a soldados “gordos” y fin de las barbas, junto con un refuerzo de pruebas físicas y normas de apariencia. Según Hegseth, la medida intenta "recuperar disciplina, imagen y aptitud" y revertir lo que considera una cultura permisiva.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.