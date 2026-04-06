Se incrementa el tráfico de tabaco y otros productos nacionales en la aduana de Cuba

La Aduana General de la República de Cuba (AGR) ha registrado en los últimos seis meses una escalada sostenida de intentos de contrabando de productos nacionales —tabaco, fauna silvestre, especies marinas protegidas y drogas— principalmente a través del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en un patrón que refleja tanto la sofisticación creciente de las redes ilícitas como la desesperación de una población empujada al límite por la peor crisis económica en tres décadas.

El caso más reciente ocurrió el pasado viernes: la aduana detectó y decomisó 1,948 tabacos distribuidos en cuatro equipajes de cuatro pasajeros con destino a Estados Unidos. Se realizó denuncia a la policía.

Este episodio no es aislado. En septiembre de 2025, las autoridades aduanales interceptaron más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas sin facturas en el mismo aeropuerto habanero, evidenciando que el tráfico ilícito de habanos lleva meses en ascenso.

La sofisticación de las redes se hace patente en los métodos empleados. En febrero de 2026, agentes decomisaron más de 4,000 habilitaciones de marcas cubanas de tabaco ocultas, mientras que días después la aduana frustró el intento de sacar más de 3,800 tabacos hacia Panamá.

La falsificación de marcas premium también forma parte del patrón. En marzo, las autoridades detectaron más de 370 cajas de tabacos falsificados, y en una operación separada incautaron más de 4,400 sellos falsos de la marca Cohiba, uno de los habanos más reconocidos y cotizados a nivel internacional.

El contrabando no se limita al tabaco. En uno de los casos más perturbadores del período, un pasajero fue detenido con 28 aves vivas ocultas en tubos adheridos a su cuerpo, una modalidad de tráfico de fauna silvestre que pone en riesgo la biodiversidad cubana y viola convenios internacionales de protección animal.

El tráfico de especies marinas protegidas también figura entre las prioridades de los contrabandistas. Una pareja fue detenida en el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín cuando intentaba sacar del país 121 kilogramos de carne de especies marinas protegidas, un volumen que apunta a redes organizadas más que a iniciativas individuales.

El narcotráfico completa el cuadro de una frontera aérea bajo presión creciente. Según los registros disponibles, se han documentado al menos seis operaciones de narcotráfico frustradas solo en lo que va de 2026, con métodos que incluyen dobles fondos en maletas y ocultamiento en el cuerpo de los pasajeros.