Régimen cubano niega la llegada a La Habana de una central eléctrica flotante turca

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El Ministerio de Energía y Minas de Cuba, negó la llegada a La Habana este lunes de una central eléctrica flotante, conocida popularmente como patana turca, pero aseguró que la 'Belgin Sultan' opera en el país.

El medio de prensa turco Yeniakit informó que la central eléctrica flotante 'Belgin Sultan', operada por la empresa turca Karpowership, llegó al puerto de La Habana y comenzará a operar este lunes para aliviar la grave crisis energética que sufre Cuba.

Falcon en X

La presencia de la embarcación en costas cubanas fue confirmada mediante rastreo AIS por el analista Falcon, en X.

Además, el hecho fue comunicado por medios de prensa nacionales como Radio Progreso y CMKC Radio Revolución. Sin embargo, el gobierno cubano niega que exista una nueva patana en La Habana.

Facebook CMKC Radio Revolución

"Actualmente se mantienen 2 patanas en Cuba, Belgin Sultán y Erol Bay, con una capacidad instalada de 124 MW. No se ha incorporado ninguna otra en las últimas horas. A partir de la llegada del combustible ruso, estarán generando electricidad en la segunda quincena del presente mes", dice el post del Ministerio de Energía y Minas en X.

Ministerio de Energía y Minas en X

El gobierno cubano no especificó desde cuándo está la central eléctrica Belgin Sultán en la isla, ni en qué región del país se encuentra. Su nota informativa fue escueta y tras publicarla, Radio Progreso eliminó su publicación de Facebook, que ya contaba con más de 800 interacciones y decenas de comentarios de cubanos.

El supuesto arribo de una nueva central flotante turca se produce en medio de una aguda crisis energética en Cuba y tras confirmarse que el petrolero 'Anatoly Kolodkin', de la naviera estatal rusa Sovcomflot, completó la descarga de 730,000 barriles de crudo en la Base de Supertanqueros de Matanzas el 4 de abril.

La 'Belgin Sultan', perteneciente a la clase Orca con una capacidad máxima estimada de 235 megavatios, fue convertida en central flotante en 2014 en el astillero Sedef de Tuzla, Turquía, y ha operado previamente en la bahía de La Habana junto a otras unidades de la misma empresa.

Karpowership, filial de Karadeniz Holding, posee la única flota mundial de buques generadores de energía de esta envergadura: más de 45 unidades con una capacidad instalada superior a 8,000 megavatios, operando en más de cincuenta países.

Sus centrales flotantes pueden funcionar con gas natural licuado, gas natural y combustibles líquidos, y se integran con rapidez a redes eléctricas terrestres, lo que las convierte en una solución de emergencia para países en crisis.

El presunto regreso de la patana turca se enmarcaría en una estrategia de doble apoyo externo que el régimen de La Habana ha activado ante el colapso de su infraestructura energética. Por un lado, la tecnología de Karpowership y por otro, el crudo ruso.

El ministro de Energía ruso Serguéi Tsivilev anunció recientemente que un segundo buque de petróleo ya estaba siendo cargado para enviar a Cuba.

La crisis energética cubana tiene causas estructurales que se deben fundamentalmente a décadas de abandono en las termoeléctricas y falta de inversión en el sector energético para potenciar otros renglones como el turismo.

Este lunes, en medio del debate sobre la llegada de la patana turca, el régimen informó que la termoeléctrica Antonio Guiteras inició el proceso de enfriamiento de su caldera, tras salir de servicio de forma imprevista a las 3:00 de la madrugada, cuando la unidad generaba 170 megawatts (MW).