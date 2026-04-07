Escándalo en Florida: Señalan posible vínculo del régimen cubano con fraudes millonarios en salud

Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

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La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus denuncias sobre un entramado de fraude masivo en el sistema de salud pública estadounidense, señalando directamente la posible implicación del régimen cubano en operaciones detectadas en el sur de Florida.

Durante una entrevista en Fox Business, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Dr. Mehmet Oz, afirmó que existen indicios de participación de gobiernos extranjeros en esquemas fraudulentos que afectan a programas financiados con fondos públicos.

Oz explicó que estas redes no operan de forma aislada, sino como estructuras organizadas con conexiones internacionales.

En ese contexto, aseguró que en el sur de Florida “creemos que el Gobierno cubano está involucrado”, al referirse al elevado número de proveedores sospechosos dentro del sistema.

El funcionario describió un patrón alarmante en esa región, donde el número de proveedores de equipos médicos duraderos supera con creces el de negocios legítimos comparables, lo que, a su juicio, evidencia una proliferación artificial vinculada a actividades fraudulentas.

Según detalló, uno de los mecanismos más comunes consiste en utilizar números de beneficiarios de Medicare y Medicaid para facturar productos que nunca son entregados.

Las empresas implicadas simulan envíos inexistentes, eliminando costos operativos y generando millones de dólares en reclamaciones falsas al sistema federal.

Estas prácticas, explicó, no requieren infraestructura real: no hay inventarios, ni empleados, ni operaciones verificables, lo que facilita la rápida expansión de estas redes y dificulta su detección.

Oz también advirtió que el problema trasciende Florida y forma parte de un fenómeno más amplio a nivel nacional.

En ciudades como Los Ángeles, señaló que cientos de hospicios podrían estar involucrados en esquemas fraudulentos, algunos de ellos presuntamente vinculados a organizaciones criminales extranjeras.

En ese sentido, mencionó la posible participación de mafias rusas en California y sugirió que, en otras zonas como Nueva York, podrían existir conexiones con actores vinculados al gobierno chino, lo que refuerza la hipótesis de una red internacional de fraude contra el sistema de salud estadounidense.

No obstante, el caso de Florida destaca por la reiterada mención al régimen cubano, lo que añade una dimensión política y de seguridad nacional a la investigación.

Las autoridades federales consideran que estas operaciones podrían estar aprovechando la cercanía geográfica y las dinámicas migratorias del sur del estado para facilitar el esquema.

De acuerdo con información previa citada por Martí Noticias, el Dr. Oz ya había alertado sobre el carácter “descontrolado” del fraude en el área de Miami y había solicitado a las autoridades estatales datos concretos sobre las medidas adoptadas para combatir estas prácticas.

Las denuncias forman parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump para reforzar la supervisión del gasto público y frenar el uso indebido de programas sociales, en un contexto donde el fraude sanitario se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades federales.

El señalamiento directo al régimen cubano introduce un nuevo elemento en la relación bilateral, al vincular a La Habana no solo con cuestiones políticas o migratorias, sino también con posibles operaciones ilícitas que impactan directamente en los contribuyentes estadounidenses.