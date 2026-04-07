"Los velorios en mi pueblo tienen más ambiente": Cubanos reaccionan ante desfile del Festival Piña Colada

Un video del desfile del Festival Piña Colada 2026, en la provincia de Ciego de Ávila, desató una ola de comentarios irónicos y críticos de cubanos que compararon el ambiente del acto con el de un velorio, en medio de una crisis energética sin precedentes en Cuba.

El clip fue publicado en la página oficial del evento en Facebook y acumuló más de 102,000 visualizaciones y 1,120 comentarios. Muestra imágenes del desfile por las calles de la ciudad con escasa participación popular y un ambiente visiblemente apagado, en contraste con el tono festivo que el régimen intentó proyectar durante la XXIII edición del festival, celebrada del 2 al 5 de abril en Ciego de Ávila y Morón.

La ironía de los cubanos no fue gratuita. La provincia llevaba semanas en condición de apagón máximo desde el 30 de marzo, con cortes de electricidad de hasta 21 horas diarias, precisamente cuando arrancó el festival.

El contexto era aún más explosivo en Morón, una de las sedes del evento. Apenas tres semanas antes, el 13 de marzo, esa ciudad fue escenario de protestas multitudinarias desencadenadas por un apagón continuo de más de 26 horas, durante las cuales manifestantes tomaron e incendiaron la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, corearon consignas como "¡Libertad!" y "Patria y Vida", y un joven resultó herido de bala durante la represión policial. Cubalex documentó al menos 14 detenciones.

Lejos de reconocer ese malestar, Arnaldo Rodríguez —director del festival y diputado a la Asamblea Nacional por Morón desde 2023— llamó "chusma" y "antisociales" a los manifestantes y describió a Morón como una ciudad "culta, educada y patriótica".

El mismo Rodríguez calificó la realización del festival como "una heroicidad" dadas las circunstancias de crisis energética. Otro músico fiel al régimen, Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, también participó en el evento y justificó su presencia con la frase "la cultura también salva", declarada tras su concierto en el Teatro Principal de Ciego de Ávila.

El festival adaptó su formato a la crisis. Se realizó sin iluminación masiva en la plaza Máximo Gómez ni grandes pantallas. La publicación oficial del evento en Facebook celebraba que todo había resultado "agradable y seguro".

La respuesta popular en los comentarios fue otra. Frases como "los velorios en mi pueblo tienen más ambiente" sintetizaron la percepción generalizada de que el desfile reflejaba no alegría, sino el agotamiento de una población sometida a apagones, escasez de alimentos y represión reciente.