Cubanos recuerdan El Carmelo y el Amadeo Roldán: así era La Habana que ya no existe

Un video publicado en Facebook por Evelio Valdes desató una oleada de nostalgia entre cubanos al mostrar imágenes de dos emblemáticos lugares del Vedado habanero: la cafetería El Carmelo y el Teatro Auditorium Amadeo Roldán.
La publicación preguntaba a los seguidores si recordaban los nombres de esos dos establecimientos, y la respuesta fue masiva, con comentarios evocando los bocaditos de jamón y queso a 1,20 pesos, maltas, sándwiches y las noches de espectáculos que se prolongaban en la cafetería hasta tarde.
Según recuerdan los internautas, existían dos sucursales de El Carmelo en La Habana: una en la calle 23, al lado del cine Riviera, y otra en Calzada, frente al antiguo Teatro Auditorium Amadeo Roldán.
"Ese Carmelo en sus portales era cafetería, con variedad de sándwich y bocaditos, confituras, batidos, refrescos, malta y tenía un reservado con aire acondicionado con diferente menú y un bar con cócteles, cervezas y vinos", recordaban los usuarios, quienes también evocaban otros legendarios establecimientos habaneros como La Roca, El Cochinito, El Mandarín y el Moscú.
El Teatro Auditorium Amadeo Roldán, que aparece en las imágenes del video, fue reinaugurado el 10 de abril de 1999 tras casi 25 años de cierre, aunque su estado posterior volvería a deteriorarse con el paso del tiempo.
En años recientes, la vegetación invadía el edificio del teatro, convirtiéndolo en una imagen de abandono que contrastaba dolorosamente con los recuerdos de esplendor que los cubanos guardan de aquel lugar.
La situación no mejoró. Hubo un nuevo incendio en el inmueble, que volvió a poner al teatro en el centro de la atención y la preocupación de quienes lo recuerdan como uno de los grandes escenarios culturales de La Habana.
Preguntas frecuentes sobre la nostalgia de los cubanos por El Carmelo y el Amadeo Roldán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos sienten nostalgia por El Carmelo y el Teatro Amadeo Roldán?
La nostalgia proviene de los recuerdos de la época en que estos lugares eran emblemáticos en La Habana, ofreciendo experiencias culturales y gastronómicas únicas. El Carmelo era conocido por sus bocaditos y bebidas, mientras que el Teatro Amadeo Roldán fue un importante escenario cultural que, tras varias décadas de cierre y deterioro, no ha logrado recuperar su antiguo esplendor.
¿Cuál es el estado actual del Teatro Amadeo Roldán?
El Teatro Amadeo Roldán se encuentra actualmente en un estado de abandono, con vegetación invadiendo sus instalaciones y un reciente incendio que ha evidenciado aún más su deterioro. Estos factores han generado preocupación y tristeza entre quienes recuerdan sus épocas de esplendor.
¿Qué otros lugares emblemáticos de La Habana están en ruinas?
Además del Teatro Amadeo Roldán, varios otros lugares icónicos en La Habana están en ruinas, como el restaurante Los Siboneyes y el antiguo Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI). Esta situación es parte de un patrón de abandono sistemático de infraestructuras en Cuba, generando un sentimiento de pérdida cultural y arquitectónica.
¿Cómo afecta el deterioro de estos lugares a la memoria cultural de Cuba?
El deterioro de estos lugares afecta profundamente la memoria cultural de Cuba, ya que eran sitios clave para la vida social, cultural y gastronómica del país. Su abandono no solo representa una pérdida patrimonial, sino también un golpe emocional para los cubanos que atesoran los recuerdos de esos tiempos.
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