Cubanos recuerdan El Carmelo y el Amadeo Roldán: así era La Habana que ya no existe

Un video publicado en Facebook por Evelio Valdes desató una oleada de nostalgia entre cubanos al mostrar imágenes de dos emblemáticos lugares del Vedado habanero: la cafetería El Carmelo y el Teatro Auditorium Amadeo Roldán.

La publicación preguntaba a los seguidores si recordaban los nombres de esos dos establecimientos, y la respuesta fue masiva, con comentarios evocando los bocaditos de jamón y queso a 1,20 pesos, maltas, sándwiches y las noches de espectáculos que se prolongaban en la cafetería hasta tarde.

Según recuerdan los internautas, existían dos sucursales de El Carmelo en La Habana: una en la calle 23, al lado del cine Riviera, y otra en Calzada, frente al antiguo Teatro Auditorium Amadeo Roldán.

"Ese Carmelo en sus portales era cafetería, con variedad de sándwich y bocaditos, confituras, batidos, refrescos, malta y tenía un reservado con aire acondicionado con diferente menú y un bar con cócteles, cervezas y vinos", recordaban los usuarios, quienes también evocaban otros legendarios establecimientos habaneros como La Roca, El Cochinito, El Mandarín y el Moscú.

El Teatro Auditorium Amadeo Roldán, que aparece en las imágenes del video, fue reinaugurado el 10 de abril de 1999 tras casi 25 años de cierre, aunque su estado posterior volvería a deteriorarse con el paso del tiempo.

En años recientes, la vegetación invadía el edificio del teatro, convirtiéndolo en una imagen de abandono que contrastaba dolorosamente con los recuerdos de esplendor que los cubanos guardan de aquel lugar.

La situación no mejoró. Hubo un nuevo incendio en el inmueble, que volvió a poner al teatro en el centro de la atención y la preocupación de quienes lo recuerdan como uno de los grandes escenarios culturales de La Habana.