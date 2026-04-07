Artemis II deja atrás la Luna y emprende el regreso a la Tierra tras una misión histórica

La Tierra emerge en el horizonte lunar, vista desde la superficie de la Luna.

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La cápsula Orión de la misión Artemis II abandonó este martes la esfera de influencia gravitatoria de la Luna y pone rumbo definitivo a la Tierra, donde sus cuatro tripulantes tienen previsto amerizar el viernes en el océano Pacífico.

El centro de control de la NASA confirmó el hito en la retransmisión oficial: "Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa".

Este momento marca el instante en que la cápsula pasa de estar dominada por la gravedad lunar a ser atraída principalmente por la Tierra, con el amerizaje previsto para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos frente a la costa de San Diego, California.

A bordo viajan el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, los tres de la NASA, junto al especialista Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

La misión acumula una serie de hitos históricos desde que despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, Florida, para una travesía de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo.

El lunes, la nave Orión se convirtió en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en diciembre de 1972, poniendo fin a más de 53 años sin presencia humana en la órbita lunar.

Aunque los cuatro astronautas no descendieron a la superficie, sobrevolaron el satélite durante siete horas tomando fotografías y describiendo lo que veían a los expertos de la NASA en Houston, Texas.

En su punto más cercano, la nave se aproximó a 6,545 kilómetros de la superficie lunar, y pasó 40 minutos sin comunicación con la Tierra al cruzar la cara oculta del satélite.

Tras recuperar el contacto, la especialista Christina Koch expresó: "Es maravilloso escuchar nuevamente la Tierra".

La misión también batió el récord de mayor distancia humana desde la Tierra, con 406,771 kilómetros, superando la marca que el Apolo 13 mantenía desde el 15 de abril de 1970, un logro reconocido oficialmente por Guinness World Records.

Desde la órbita lunar, la tripulación observó además un eclipse solar total que duró entre 50 y 60 minutos, unas siete veces más que desde la Tierra, durante el cual documentaron seis destellos producidos por meteoroides impactando la superficie lunar.

Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación celebró una videoconferencia con los astronautas Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, de la NASA, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, quienes se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Artemis II es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas etapas del programa: el primer alunizaje tripulado desde 1972 está previsto para Artemis IV en 2028, con el objetivo a largo plazo de establecer una presencia permanente en la Luna y sentar las bases para la exploración de Marte.