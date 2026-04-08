"Sufre Renté, sufre Guiteras": Cubano muestra cómo enfrenta los apagones y la falta de combustible para cocinar

Un cubano improvisa una cocina con leña y desechos en medio de los apagones.

Un cubano decidió tomarse los apagones a su manera y lo que mostró en redes sociales ha generado reacciones encontradas entre quienes, dentro y fuera de la isla, reconocen una realidad cada vez más desesperante.

En un video publicado en Facebook por el usuario Gilberto Alain Bello Linares, se le ve alimentando una intensa fogata improvisada con lo que encuentra a su alrededor: una silla de bambú, un basurero y hasta un tronco de mata. “Sufre, Renté. Sufre, Guiteras. Mira cómo está ese fuego ahí, violento… miren cómo tengo asegurada la materia prima”, comenta mientras muestra lo que tiene.

La expresión hace referencia directa a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, la planta generadora más potente del país, cuya chimenea ha dado origen a ese dicho popular cubano para describir algo que produce mucho humo sin resultados reales.

También menciona a Renté, nombre popular de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba, la otra planta emblemática del sistema eléctrico nacional y también una de las más problemáticas.

Ambas termoeléctricas son el símbolo más visible del colapso energético que vive Cuba en 2026. Los videos de cubanos cocinando con leña se multiplican en redes sociales, reflejo de una crisis que obliga a las familias a buscar alternativas para garantizar materiales para cocinar, desde carbón vegetal hasta leña.

Pero la escena compartida por Gilberto Alain Bello Linares, que mezcla humor, resignación y crudeza, refleja el día a día de muchos cubanos que, ante la falta de electricidad y combustible, recurren a cualquier recurso para cocinar o simplemente sobrevivir. Entre risas y frases cargadas de ironía, el hombre lanza una invitación que resume el sentir de muchos: “El que quiera cocinar que eche pa’cá”.

Más allá del tono jocoso, el video deja ver una realidad marcada por la precariedad. La necesidad de quemar muebles o desechos para poder encender un fuego no es un caso aislado, sino una práctica cada vez más común en medio de la crisis energética que golpea al país.

“Aquí no va a quedar un mosquito sano tampoco”, dice mientras las llamas crecen, en una imagen que, para muchos, simboliza no solo el ingenio del cubano, sino también el nivel de deterioro de las condiciones de vida en la isla.