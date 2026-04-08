"Sufre Renté, sufre Guiteras": Cubano muestra cómo enfrenta los apagones y la falta de combustible para cocinar

Un cubano decidió tomarse los apagones a su manera y lo que mostró en redes sociales ha generado reacciones encontradas entre quienes, dentro y fuera de la isla, reconocen una realidad cada vez más desesperante.
En un video publicado en Facebook por el usuario Gilberto Alain Bello Linares, se le ve alimentando una intensa fogata improvisada con lo que encuentra a su alrededor: una silla de bambú, un basurero y hasta un tronco de mata. “Sufre, Renté. Sufre, Guiteras. Mira cómo está ese fuego ahí, violento… miren cómo tengo asegurada la materia prima”, comenta mientras muestra lo que tiene.
La expresión hace referencia directa a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, la planta generadora más potente del país, cuya chimenea ha dado origen a ese dicho popular cubano para describir algo que produce mucho humo sin resultados reales.
También menciona a Renté, nombre popular de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba, la otra planta emblemática del sistema eléctrico nacional y también una de las más problemáticas.
Ambas termoeléctricas son el símbolo más visible del colapso energético que vive Cuba en 2026. Los videos de cubanos cocinando con leña se multiplican en redes sociales, reflejo de una crisis que obliga a las familias a buscar alternativas para garantizar materiales para cocinar, desde carbón vegetal hasta leña.
Pero la escena compartida por Gilberto Alain Bello Linares, que mezcla humor, resignación y crudeza, refleja el día a día de muchos cubanos que, ante la falta de electricidad y combustible, recurren a cualquier recurso para cocinar o simplemente sobrevivir. Entre risas y frases cargadas de ironía, el hombre lanza una invitación que resume el sentir de muchos: “El que quiera cocinar que eche pa’cá”.
Más allá del tono jocoso, el video deja ver una realidad marcada por la precariedad. La necesidad de quemar muebles o desechos para poder encender un fuego no es un caso aislado, sino una práctica cada vez más común en medio de la crisis energética que golpea al país.
“Aquí no va a quedar un mosquito sano tampoco”, dice mientras las llamas crecen, en una imagen que, para muchos, simboliza no solo el ingenio del cubano, sino también el nivel de deterioro de las condiciones de vida en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y su impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
En 2026, Cuba enfrenta un colapso energético severo, con apagones prolongados que afectan tanto la generación eléctrica como la distribución de gas. Las termoeléctricas del país, como Antonio Guiteras y Antonio Maceo, operan con deficiencias significativas, lo que ha llevado a apagones nacionales y una disponibilidad eléctrica que no cubre la demanda.
¿Por qué los cubanos están recurriendo a la leña para cocinar?
La escasez de electricidad y gas ha obligado a muchos cubanos a utilizar leña y carbón para cocinar. Esta situación refleja la precariedad de las condiciones de vida en la isla, donde la falta de combustible y las constantes exhortaciones del gobierno a "resistir creativamente" han llevado a las familias a buscar soluciones improvisadas para poder alimentarse.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética afecta gravemente la vida diaria en Cuba, provocando la pérdida de alimentos perecederos, dificultades para cocinar y la necesidad de recurrir a métodos rudimentarios como cocinar con leña. Además, el colapso del sistema eléctrico ha aumentado el riesgo de incendios y problemas respiratorios debido al uso de fogones improvisados en espacios cerrados.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano a la crisis energética?
El gobierno cubano ha instado a la población a ser "creativa" y utilizar métodos alternativos como la leña para cocinar, pero no ha presentado soluciones efectivas para resolver la crisis energética. Las exhortaciones oficiales a enfrentar la situación con "resistencia creativa" son vistas como insuficientes por la población, que sufre las consecuencias diarias de los apagones y la escasez de recursos.
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