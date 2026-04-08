RFK Jr. denuncia operación de fraude sanitario vinculada al régimen cubano en el sur de Florida

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., denunció este martes que el gobierno cubano dirige una red de equipos médicos duraderos mediante empresas fantasma en el sur de Florida para defraudar a Medicare y Medicaid.

En declaraciones difundidas por la cuenta en X del movimiento político-sanitario estadounidense MAHA Action, RFK Jr. describió el esquema con detalle: compañías que figuran como proveedores de sillas de ruedas y rodilleras, pero que en realidad no venden nada y solo existen para facturar productos inexistentes al gobierno federal.

"Hay toda una red delictiva dirigida por el gobierno cubano, que vende equipos médicos de pésima calidad. Supuestamente, estas empresas venden sillas de ruedas y rodilleras, pero solo tienen una lista de pacientes. Le cobran a Medicaid por ellos", declaró el Secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Trump.

Asimismo, reveló la presunta existencia de infraestructura y recursos logísticos al servicio del esquema defraudatorio. "Encontramos un hotel con ciento veintinueve (129) habitaciones, y cada una de ellas era propiedad de una empresa de equipos médicos duraderos", aseguró.

"Hay el doble de empresas de equipos médicos duraderos en Corea del Sur que de McDonald's. Y la mayoría no vende nada. Solo están ahí para robarle al gobierno federal", indicó el secretario lamentando el recorte de presupuesto de la administración Biden para vigilar la integridad de los programas gubernamentales de seguro médico.

Su denuncia se suma a los recientes señalamientos de funcionarios del sector. El administrador de Medicare ya había advertido que creemos que el gobierno cubano podría estar involucrado en esto, apuntando a una operación coordinada desde la isla.

Investigaciones anteriores habían documentado casos concretos de este tipo de fraude. Uno de los más llamativos reveló que una red llegó a facturar cinco millones de dólares mensuales en equipos inexistentes antes de huir a Cuba, evidenciando la magnitud del problema y la impunidad con que operaban los responsables.

En respuesta a este tipo de esquemas, la administración Trump ha implementado una moratoria nacional de seis meses para la aprobación de nuevos proveedores de equipos médicos duraderos, con el objetivo de frenar la proliferación de empresas fantasma.

El fenómeno no es nuevo. Ya en 2009 las autoridades federales desmantelaron una red de 85 empresas falsas de equipos médicos vinculadas a exiliados cubanos, lo que demuestra que este tipo de fraude lleva décadas arraigado en el sur de Florida.

Las condenas por estos delitos continúan acumulándose en los tribunales estadounidenses. Fernando Espinosa León fue sentenciado en marzo de 2025 a cinco años de prisión por su participación en uno de estos esquemas de facturación fraudulenta.

Otro caso reciente es el de Julián López, quien recibió dos años y medio de prisión en mayo de 2025 tras ser hallado culpable de estafar decenas de millones de dólares al sistema de salud federal.

Las denuncias de RFK Jr. forman parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para reforzar la supervisión del gasto público y frenar el uso indebido de programas sociales, en un contexto donde el fraude sanitario se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades federales.

El señalamiento directo al régimen cubano introduce un nuevo elemento en la relación bilateral, al vincular a La Habana no solo con cuestiones políticas o migratorias, sino también con posibles operaciones ilícitas que impactan directamente en los contribuyentes estadounidenses.