Chico Buarque regresa a Cuba tras más de tres décadas para grabar junto a Silvio Rodríguez

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El cantautor brasileño Chico Buarque se encuentra de visita en La Habana. Es su primera visita a Cuba en más de treinta años, a invitación de su amigo y colega Silvio Rodríguez, máximo exponente de la Nueva Trova Cubana.

"Treinta y cuatro años después de su última visita a Cuba, Chico Buarque desembarcó ayer en La Habana a invitación del cantante y compositor Silvio Rodríguez, uno de los principales exponentes de la llamada Nueva Trova Cubana. En medio del endurecimiento de las sanciones contra la isla y del agravamiento de la crisis económica y energética, este viaje es una muestra de solidaridad con el pueblo del país", se puede leer en el perfil del Facebook del cantautor brasileño.

"Amigos desde hace más de cinco décadas, los dos entran en estudio mañana para grabar una nueva versión de Sueño con Serpientes, clásico del repertorio de Silvio, de quien el artista brasileño ya había vertido al portugués y grabado otras canciones", añade la publicación.

Este jueves, ambos entraron al estudio Ojalá, ubicado en el municipio Playa de La Habana y propiedad de Silvio Rodríguez, para llevar a cabo la sesión de grabación.

La sesión contó con la participación de Niurka González en la flauta, Jorge Reyes en el contrabajo, Malva Rodríguez al piano y Oliver Valdés en la batería, con arreglos a cargo de Jorge Aragón.

La nueva versión de "Sueño con serpientes" -clásico incluido originalmente en el álbum "Días y flores" de 1975- será lanzada próximamente en todas las plataformas digitales de música.

No es la primera vez que Buarque interpreta a Silvio: en 1978 ya había grabado "Pequeña serenata diurna" y en otras ocasiones versionó al portugués canciones del cubano.

Buarque cerró su publicación señalando que la visita fortalece los lazos entre dos nombres centrales de la canción latinoamericana, históricamente vinculados por afinidades estéticas y compromiso político en el continente.

El cantautor brasileño viajó acompañado de su esposa, la jurista Carol Proner, y el hijo de esta, Francisco Proner, quien tomó las fotografías que muestran a ambos artistas paseando por el Malecón habanero, con los característicos autos clásicos de los años 50 al fondo.

Junto a la dimensión musical, la visita tuvo también un gesto humanitario: Buarque y Proner donaron medicamentos esenciales al Ministerio de Salud de la isla, en un momento en que Cuba enfrenta la escasez de 461 de los 651 fármacos del Cuadro Básico de Medicamentos, lo que afecta a unos cinco millones de pacientes con enfermedades crónicas.

El viaje se produce en un contexto de extrema tensión para la isla.

Hace pocas semanas, Silvio Rodríguez protagonizó un episodio muy comentado al exigir públicamente en su blog "Segunda Cita" un fusil Kalashnikov AKM ante una posible agresión de Estados Unidos.

El régimen cubano no dudo en complacer el deseo del cantautor y se lo entregó en un acto oficial el 20 de marzo con Díaz-Canel presente.