Pareja denuncia deportación en contra de una orden judicial

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Kamal Morales, un ciudadano venezolano que vivía en Nueva York, fue deportado a su país de origen este jueves pese a que existía una orden judicial vigente y una petición de matrimonio pendiente con su esposo, el ciudadano estadounidense Luis Miguel García, quien denuncia que la expulsión fue "anticonstitucional".

Morales describió el regreso forzado a Venezuela como "un golpe muy duro" tras años de vida construida en Nueva York junto a su pareja, reportó Telemundo.

García explicó que existe una petición de matrimonio pendiente al momento de la deportación, un trámite que, de haberse procesado, podría haber habilitado un ajuste de estatus migratorio para su esposo bajo la legislación federal de inmigración.

Expertos consultados por Telemundo señalaron que la deportación en contra de una orden judicial pudo haber violado una orden vigente, lo que convierte el caso en uno de los más polémicos en el contexto de la política migratoria de la administración Trump.

La orden de deportación contra Morales data de 2019, pero el proceso legal seguía abierto al momento de su expulsión, lo que refuerza los argumentos de la pareja sobre la ilegalidad del procedimiento.

El caso se enmarca en una escalada de deportaciones aceleradas bajo la segunda administración Trump, que ha priorizado las expulsiones incluso cuando existen procesos judiciales en curso.

La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en materia migratoria ha sido una constante desde enero de 2025: múltiples tribunales federales han bloqueado políticas de la administración por considerarlas inconstitucionales, incluyendo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar venezolanos.

Para los venezolanos en particular, la situación es especialmente compleja.

La Corte Suprema autorizó en octubre de 2025 la revocación del Estatus de Protección Temporal para más de 300,000 venezolanos, aunque una corte federal de apelaciones declaró ilegal esa decisión el 30 de enero de 2026, calificándola de prematura y motivada por "animosidad racial".

El caso de Morales no es el único que ha generado controversia en las últimas semanas.

El 7 de abril, un juez federal ordenó liberar a Stephanie Kenny Velásquez, una venezolana detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas pese a ser esposa de un reservista del Ejército, por considerar que su detención violaba el debido proceso.

Según reportes de Telemundo, los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales han crecido un 770% bajo la administración Trump, aunque el gobierno niega esa cifra.

García no ha descartado continuar con las acciones legales para revertir la deportación de su esposo, mientras la petición de matrimonio pendiente permanece como el principal argumento jurídico para exigir el regreso de Morales a Estados Unidos.