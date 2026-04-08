Capturan a dos cubanos por robo de carteras en La Habana

Vídeos relacionados:

Dos personas fueron detenidas este martes en las inmediaciones de 23 y J, en El Vedado, La Habana, luego de que un hombre fuera sorprendido robando la cartera a una mujer en plena vía pública.

El hecho fue difundido por el perfil oficialista en Facebook "Gente de Barrio", administrado por Pedro Lizardo Garces Escalona, quien publicó fotografías de ambos detenidos y alertó a la comunidad sobre el incidente.

Según la publicación, el hombre no actuaba solo: "al mediodía de hoy el malhechor que mostramos en foto fue sorprendido cuando cartereaba a una mujer en las inmediaciones de 23 y J, el 'personaje' venía acompañado de la ciudadana que también mostramos".

Publicación en Facebook

La propia población actuó de inmediato y capturó al hombre a pocos metros del lugar del robo, antes de entregarlo junto a su acompañante a agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Ambos fueron trasladados a la Unidad de la PNR ubicada en Zapata y C.

La publicación invita a quienes hayan sido víctimas de estos individuos a presentarse en esa unidad policial: "cualquier persona afectada por estos delincuentes puede acudir a la unidad antes mencionada".

La zona de 23 y J, conocida popularmente como La Rampa, es una de las arterias más concurridas de El Vedado, con alto flujo de peatones, residentes y turistas.

Esta área de la capital ha sido escenario de múltiples incidentes delictivos documentados en los últimos años, incluyendo robos de teléfonos celulares, intentos de robo de vehículos y asaltos violentos.

En mayo de 2023, un hombre intentó robar un taxi en 23 y M y fue capturado por testigos; en septiembre de ese mismo año, el promotor cultural Ismael Jaramillo fue golpeado tras un robo en 23 y G.

El incidente se enmarca en una crisis delictiva sin precedentes en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, lo que equivale a entre siete y ocho crímenes diarios.

Los robos lideraron la estadística con 1,536 casos, un alza del 479% desde 2023. La Habana fue la tercera provincia más afectada, con 398 casos registrados.

Expertos vinculan este aumento a la profunda crisis económica que atraviesa la isla: la economía cubana se contrajo un 5% en 2025, acumulando una caída del 15% desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

La combinación de pobreza extrema, descomposición social y debilitamiento de las fuerzas del orden ha generado un entorno propicio para la proliferación del crimen de subsistencia.