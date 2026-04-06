Roban auto con violencia en La Habana y los capturan en Santiago, tras cruzar casi todo el país

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Dos hombres que habrían robado un auto de renta en La Habana terminaron detenidos a cientos de kilómetros, tras intentar vender el vehículo en Santiago de Cuba, según reportes difundidos en redes sociales por perfiles vinculados al Ministerio del Interior (MININT).

Las publicaciones, provenientes de las páginas "El Cubano Fiel" y "Héroes del Moncada", aseguran que el hecho comenzó en la capital, donde los sospechosos se apropiaron con violencia de un Hyundai Venue perteneciente a una agencia de alquiler. Con el vehículo en su poder, emprendieron un largo recorrido por la isla con la aparente intención de comercializarlo de forma ilegal en la región oriental.

Captura de Facebook/Héroes del Moncada

De acuerdo con esas versiones, la policía ya estaba al tanto de lo ocurrido y montó un operativo a la entrada de Santiago de Cuba. Allí, los dos individuos fueron arrestados y el automóvil recuperado, poniendo fin a un trayecto que habría cruzado buena parte del país.

Aunque los detalles provienen únicamente de fuentes oficiales o afines al aparato estatal —sin confirmación independiente ni información adicional sobre la identidad de los detenidos—, el caso vuelve a poner sobre la mesa el aumento de delitos asociados al robo y reventa de vehículos en Cuba, en medio de una crisis económica que empuja a muchos hacia mercados informales o ilegales.

No es la primera vez que se reportan incidentes de esta naturaleza. Anteriormente se documentó el robo de un Hyundai de renta turística en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a la capital. En otro caso registrado en el centro del país, dos hombres fueron detenidos en Villa Clara con dos autos de renta turística, utilizando métodos cada vez más elaborados para apropiarse de los vehículos.

El contexto de inseguridad en Cuba es alarmante. Según datos recientes, el país registró 2,833 delitos verificados, un aumento del 115% respecto a 2024, una cifra que refleja el deterioro sostenido de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Geográficamente, el caso resulta significativo porque involucra precisamente las zonas con mayor incidencia delictiva del país. Santiago de Cuba y La Habana figuran entre las cuatro provincias con los índices más elevados de criminalidad, lo que convierte este recorrido de casi 900 kilómetros en un trayecto entre dos de los epicentros del problema.

La situación ha motivado incluso advertencias diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta sobre el incremento de robos, incluyendo con armas de fuego, recomendando a sus ciudadanos extremar las precauciones durante su estancia en la isla.