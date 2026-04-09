Denuncian brutal golpiza contra artista cubano en pleno evento cultural en La Habana

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El artista y teatrólogo cubano Yadian Rizo Abreu fue víctima de una agresión física brutal por parte del cuerpo de seguridad del espacio cultural La Casona, ubicado en la calle 17 entre M y N, en el Vedado habanero, durante un evento del proyecto sociocultural La Mina el pasado 4 de abril.

La denuncia fue realizada públicamente por el proyecto Translúcidos, una red de apoyo a la comunidad LGBTQ+ en Cuba, a través de su página de Facebook, donde describieron lo ocurrido como "un acto de barbarie" y exigieron justicia inmediata.

Según el pronunciamiento de Translúcidos, los agentes de seguridad no solo inmovilizaron a Rizo Abreu, sino que le aplicaron técnicas de asfixia y estrangulamiento, lo arrojaron al suelo causándole una herida en la cabeza, y acompañaron el ataque con insultos explícitamente homofóbicos.

"Lo que debía ser un ejercicio de investigación social y performance artística terminó en un acto de barbarie", señaló la organización, subrayando que el evento en el que participaba la víctima tenía un carácter artístico y cultural.

Captura de Facebook/Traslúcidos.

Translúcidos fue categórico en su calificación jurídica de los hechos: "El uso de la fuerza desmedida y el estrangulamiento son actos criminales. Los involucrados deben ser conscientes de que su actuación fue ilegal y profundamente inhumana. Exigimos que se tomen medidas disciplinarias y legales inmediatas; estos actos de odio no pueden quedar impunes."

Lo que hace aún más grave el caso, según la organización, es la contradicción evidente en la gestión del espacio. "En este proyecto se permiten performances de diversa índole y también se tolera que mujeres permanezcan en prendas íntimas sin que esto represente un problema de 'orden'. Sin embargo, la respuesta cambia drásticamente cuando el cuerpo que interviene es el de un hombre gay o una persona diversa."

Para Translúcidos, la motivación del ataque no deja lugar a dudas: "Aquí no hubo un protocolo de seguridad, hubo una cacería motivada por el prejuicio. La diferencia en el trato evidencia que el problema no es la 'intervención', sino la homofobia estructural de quienes custodian el lugar."

Captura de Facebook/Traslúcidos.

Este incidente se enmarca en un patrón documentado de violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Cuba, señalado por la impunidad y la ausencia de marcos legales que reconozcan y sancionen los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género.

Entre los antecedentes más recientes figura una agresión a mujeres trans en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de La Habana en octubre de 2025, donde una de las víctimas resultó con la cabeza ensangrentada.

En junio de 2023, seis mujeres trans fueron apedreadas en Cárdenas, Matanzas, y cuando acudieron a denunciar, un oficial policial les respondió que "este tipo de lesiones no lleva denuncia y no proceden los crímenes de odio por motivos de género".

Ese mismo año, la mujer trans Flavia Herrera Rodríguez falleció en La Habana en circunstancias que activistas calificaron como posible feminicidio, sin que se hayan conocido públicamente las conclusiones de ninguna investigación.

Translúcidos convocó a la comunidad artística y a las autoridades a pronunciarse: "Los cuerpos de las personas LGBTQ+ no son sacos de boxeo, no somos objetos sobre los cuales descargar frustraciones o discursos de odio. El espacio público y los centros culturales deben dejar de ser territorios de riesgo para nuestra comunidad. No daremos ni un paso atrás en la visibilización de estos atropellos."