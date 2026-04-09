Denuncian brutal golpiza contra artista cubano en pleno evento cultural en La Habana

Vídeos relacionados:
El artista y teatrólogo cubano Yadian Rizo Abreu fue víctima de una agresión física brutal por parte del cuerpo de seguridad del espacio cultural La Casona, ubicado en la calle 17 entre M y N, en el Vedado habanero, durante un evento del proyecto sociocultural La Mina el pasado 4 de abril.
La denuncia fue realizada públicamente por el proyecto Translúcidos, una red de apoyo a la comunidad LGBTQ+ en Cuba, a través de su página de Facebook, donde describieron lo ocurrido como "un acto de barbarie" y exigieron justicia inmediata.
Según el pronunciamiento de Translúcidos, los agentes de seguridad no solo inmovilizaron a Rizo Abreu, sino que le aplicaron técnicas de asfixia y estrangulamiento, lo arrojaron al suelo causándole una herida en la cabeza, y acompañaron el ataque con insultos explícitamente homofóbicos.
"Lo que debía ser un ejercicio de investigación social y performance artística terminó en un acto de barbarie", señaló la organización, subrayando que el evento en el que participaba la víctima tenía un carácter artístico y cultural.
Translúcidos fue categórico en su calificación jurídica de los hechos: "El uso de la fuerza desmedida y el estrangulamiento son actos criminales. Los involucrados deben ser conscientes de que su actuación fue ilegal y profundamente inhumana. Exigimos que se tomen medidas disciplinarias y legales inmediatas; estos actos de odio no pueden quedar impunes."
Lo que hace aún más grave el caso, según la organización, es la contradicción evidente en la gestión del espacio. "En este proyecto se permiten performances de diversa índole y también se tolera que mujeres permanezcan en prendas íntimas sin que esto represente un problema de 'orden'. Sin embargo, la respuesta cambia drásticamente cuando el cuerpo que interviene es el de un hombre gay o una persona diversa."
Para Translúcidos, la motivación del ataque no deja lugar a dudas: "Aquí no hubo un protocolo de seguridad, hubo una cacería motivada por el prejuicio. La diferencia en el trato evidencia que el problema no es la 'intervención', sino la homofobia estructural de quienes custodian el lugar."
Este incidente se enmarca en un patrón documentado de violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Cuba, señalado por la impunidad y la ausencia de marcos legales que reconozcan y sancionen los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género.
Entre los antecedentes más recientes figura una agresión a mujeres trans en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de La Habana en octubre de 2025, donde una de las víctimas resultó con la cabeza ensangrentada.
En junio de 2023, seis mujeres trans fueron apedreadas en Cárdenas, Matanzas, y cuando acudieron a denunciar, un oficial policial les respondió que "este tipo de lesiones no lleva denuncia y no proceden los crímenes de odio por motivos de género".
Ese mismo año, la mujer trans Flavia Herrera Rodríguez falleció en La Habana en circunstancias que activistas calificaron como posible feminicidio, sin que se hayan conocido públicamente las conclusiones de ninguna investigación.
Translúcidos convocó a la comunidad artística y a las autoridades a pronunciarse: "Los cuerpos de las personas LGBTQ+ no son sacos de boxeo, no somos objetos sobre los cuales descargar frustraciones o discursos de odio. El espacio público y los centros culturales deben dejar de ser territorios de riesgo para nuestra comunidad. No daremos ni un paso atrás en la visibilización de estos atropellos."
Preguntas frecuentes sobre la violencia y discriminación en eventos culturales en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el evento cultural en La Habana con el artista Yadian Rizo Abreu?
Durante un evento del proyecto sociocultural La Mina, el artista cubano Yadian Rizo Abreu sufrió una brutal agresión física por parte del cuerpo de seguridad de La Casona. Los agentes de seguridad inmovilizaron a Rizo Abreu, aplicaron técnicas de asfixia y estrangulamiento, y lo arrojaron al suelo causándole una herida en la cabeza, acompañando el ataque con insultos homofóbicos.
¿Cuál es la postura de Translúcidos frente a la agresión al artista cubano?
La organización Translúcidos calificó el ataque como un "acto de barbarie" y exigió justicia inmediata. Denunciaron que la violencia fue motivada por prejuicios homofóbicos y subrayaron que el uso desmedido de la fuerza es un acto criminal que no debe quedar impune.
¿Existen antecedentes de violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Cuba?
Sí, el incidente en La Casona se enmarca en un patrón documentado de violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Cuba. Se han reportado ataques previos, como la agresión a mujeres trans en La Habana y en Matanzas, donde las autoridades han mostrado indiferencia o negado la existencia de crímenes de odio por motivos de género.
¿Cómo se relaciona este incidente con otros casos de discriminación en espacios culturales en Cuba?
El incidente en La Casona refleja un problema más amplio de discriminación en espacios culturales en Cuba. Casos de racismo y exclusión, como el sucedido en la Fábrica de Arte Cubano, evidencian un patrón de discriminación sistemática que afecta tanto a la comunidad LGBTQ+ como a otras minorías en la isla.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.