Oscar Pérez-Oliva viaja a Rusia en medio de la crisis en Cuba

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El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, viajó a San Petersburgo para participar en la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, programada para el 31 de marzo y el primero de abril.

Este lunes, el gobernador de San Petersburgo, Alexander Dmitrievich Beglov, lo recibió en el histórico edificio Smolny, sede del gobierno de la ciudad, en un encuentro que la Cancillería cubana describió como marcado por el sentimiento de amistad y cooperación que une a ambos países.

Según la nota, compartida en Facebook, Beglov reiteró su solidaridad hacia Cuba y la voluntad de estrechar la colaboración con las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas.

Captura de Facebook / Cancillería de Cuba

"Añadió que trabajan en la preparación de una importante donación para el sistema de salud pública de ambas provincias, que debe estar arribando a Cuba próximamente", agrega el post.

Por su parte, Pérez-Oliva subrayó la disposición de ampliar la colaboración en los sectores de educación, cultura e industria bio farmacéutica, así como impulsar los lazos comerciales y económicos.

El dirigente cubano asistió la semana pasada al Consejo Intergubernamental Euroasiático celebrado en Shymkent, Kazajistán, donde reiteró la intención del régimen de convertir a Cuba en un hub logístico productivo regional con base en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Al hablar ante delegaciones de los cinco países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) -Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia-, Pérez-Oliva instó a pasar de las palabras a los hechos: "Se impone dar paso a una nueva etapa de concreción e implementación de proyectos conjuntos".

La propuesta del hub logístico no es nueva ni ha dado resultados concretos. El año pasado, Díaz-Canel y Marrero Cruz la presentaron en diversos foros económicos en Minsk, Kirguistán y Moscú.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel, que está controlada por GAESA, opera solo al 40 % de su capacidad desde su apertura en 2013.

La participación de Pérez-Oliva en estos foros tiene una lectura política, ya que refuerza su perfil como figura en ascenso dentro de la cúpula de la dictadura.

Sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, fue promovido a viceprimer ministro en octubre de 2025 sin dejar su cargo como ministro de Comercio Exterior, y su creciente protagonismo internacional contrasta con el repliegue de Miguel Díaz-Canel a la gestión interna.

Con un perfil menos desgastado que otros dirigentes, su creciente protagonismo internacional contrasta con el repliegue de Miguel Díaz-Canel a la gestión interna.

El alto poder del régimen retiene a Díaz-Canel y a Marrero en La Habana, alejados de escenarios internacionales y hablando de la defensa de la soberanía.

Mientras el descendiente de los Castro gana visibilidad y se posiciona como interlocutor del régimen ante actores internacionales, Díaz-Canel está cada vez más identificado con el desgaste político.

Cuba quiere proyectarse como socio económico y captar apoyo en medio de la crisis profunda que atraviesa, marcada por la presión desde Estados Unidos, con quien mantiene conversaciones sobre asuntos bilaterales que podrían definir el futuro del país.

Sin embargo, el viceprimer ministro tuvo que reconocer que existe "una situación difícil en la economía, especialmente en la disponibilidad de combustibles", una admisión que refleja el impacto real de la escasez de petróleo en el país.

Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas: déficits eléctricos superiores a 2,000 MW, apagones de hasta 30 horas diarias y una contracción acumulada del PIB del 23 % desde 2019, con una caída proyectada de 7.2 % solo para este año.

Ese mismo lunes, el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo -unos 730,000 barriles-, llegó a aguas cubanas con destino al puerto de Matanzas, en el primer cargamento significativo en casi tres meses.

Trump autorizó su entrada el domingo como medida humanitaria, condicionada a que Cuba suministrara combustible a la embajada estadounidense en La Habana. "¡Tienen que sobrevivir!".