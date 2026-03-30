Oscar Pérez-Oliva viaja a Rusia en medio de la crisis en Cuba

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El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, viajó a San Petersburgo para participar en la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, programada para el 31 de marzo y el primero de abril.
Este lunes, el gobernador de San Petersburgo, Alexander Dmitrievich Beglov, lo recibió en el histórico edificio Smolny, sede del gobierno de la ciudad, en un encuentro que la Cancillería cubana describió como marcado por el sentimiento de amistad y cooperación que une a ambos países.
Según la nota, compartida en Facebook, Beglov reiteró su solidaridad hacia Cuba y la voluntad de estrechar la colaboración con las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas.
"Añadió que trabajan en la preparación de una importante donación para el sistema de salud pública de ambas provincias, que debe estar arribando a Cuba próximamente", agrega el post.
Por su parte, Pérez-Oliva subrayó la disposición de ampliar la colaboración en los sectores de educación, cultura e industria bio farmacéutica, así como impulsar los lazos comerciales y económicos.
El dirigente cubano asistió la semana pasada al Consejo Intergubernamental Euroasiático celebrado en Shymkent, Kazajistán, donde reiteró la intención del régimen de convertir a Cuba en un hub logístico productivo regional con base en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Al hablar ante delegaciones de los cinco países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) -Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia-, Pérez-Oliva instó a pasar de las palabras a los hechos: "Se impone dar paso a una nueva etapa de concreción e implementación de proyectos conjuntos".
La propuesta del hub logístico no es nueva ni ha dado resultados concretos. El año pasado, Díaz-Canel y Marrero Cruz la presentaron en diversos foros económicos en Minsk, Kirguistán y Moscú.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel, que está controlada por GAESA, opera solo al 40 % de su capacidad desde su apertura en 2013.
La participación de Pérez-Oliva en estos foros tiene una lectura política, ya que refuerza su perfil como figura en ascenso dentro de la cúpula de la dictadura.
Sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, fue promovido a viceprimer ministro en octubre de 2025 sin dejar su cargo como ministro de Comercio Exterior, y su creciente protagonismo internacional contrasta con el repliegue de Miguel Díaz-Canel a la gestión interna.
Con un perfil menos desgastado que otros dirigentes, su creciente protagonismo internacional contrasta con el repliegue de Miguel Díaz-Canel a la gestión interna.
El alto poder del régimen retiene a Díaz-Canel y a Marrero en La Habana, alejados de escenarios internacionales y hablando de la defensa de la soberanía.
Mientras el descendiente de los Castro gana visibilidad y se posiciona como interlocutor del régimen ante actores internacionales, Díaz-Canel está cada vez más identificado con el desgaste político.
Cuba quiere proyectarse como socio económico y captar apoyo en medio de la crisis profunda que atraviesa, marcada por la presión desde Estados Unidos, con quien mantiene conversaciones sobre asuntos bilaterales que podrían definir el futuro del país.
Sin embargo, el viceprimer ministro tuvo que reconocer que existe "una situación difícil en la economía, especialmente en la disponibilidad de combustibles", una admisión que refleja el impacto real de la escasez de petróleo en el país.
Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas: déficits eléctricos superiores a 2,000 MW, apagones de hasta 30 horas diarias y una contracción acumulada del PIB del 23 % desde 2019, con una caída proyectada de 7.2 % solo para este año.
Ese mismo lunes, el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo -unos 730,000 barriles-, llegó a aguas cubanas con destino al puerto de Matanzas, en el primer cargamento significativo en casi tres meses.
Trump autorizó su entrada el domingo como medida humanitaria, condicionada a que Cuba suministrara combustible a la embajada estadounidense en La Habana. "¡Tienen que sobrevivir!".
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y la relación con Rusia
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué viajó Oscar Pérez-Oliva a Rusia?
Oscar Pérez-Oliva viajó a Rusia para participar en la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. Durante su viaje, se reunió con el gobernador de San Petersburgo, Alexander Dmitrievich Beglov, para discutir la colaboración entre ambos países en diversos sectores, incluyendo la salud pública y la industria bio farmacéutica, en un contexto de crisis energética en Cuba.
¿Cómo está afectando la crisis energética a Cuba?
La crisis energética en Cuba ha resultado en apagones prolongados y una contracción económica significativa. El país enfrenta déficits eléctricos superiores a 2,000 MW, lo que ha llevado a apagones de hasta 30 horas diarias y una caída del PIB. Además, la escasez de combustible ha afectado servicios esenciales como hospitales y transporte, exacerbando las dificultades para la población.
¿Qué papel juega Rusia en la crisis energética de Cuba?
Rusia ha enviado suministros de petróleo a Cuba como parte de un apoyo en medio de la crisis energética. Recientemente, un buque ruso con 100,000 toneladas de crudo llegó a Cuba, y se espera otro envío de gas. Este apoyo se presenta como ayuda humanitaria, en un contexto donde Estados Unidos ha endurecido su cerco energético hacia la isla.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano ante la crisis?
El gobierno cubano ha anunciado un conjunto de medidas para enfrentar la crisis energética. Entre estas medidas se incluyen el aumento de la producción de crudo nacional, el uso de fuentes renovables de energía y la protección de servicios esenciales. También se han establecido planes para reducir el consumo eléctrico en horarios pico y fomentar la producción local en los municipios.
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