Régimen cubano vuelve a prometer convertir el Mariel en hub logístico internacional

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El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga participó el jueves y viernes en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático celebrada en Shymkent, Kazajistán, donde reiteró la intención del régimen de convertir a Cuba en un hub logístico productivo regional con base en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

En su discurso ante jefes de Gobierno y delegaciones de los cinco países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) —Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia—, Pérez-Oliva instó a pasar de las palabras a los hechos: "Se impone dar paso a una nueva etapa de concreción e implementación de proyectos conjuntos".

El funcionario promovió áreas de cooperación como el turismo de salud, la industria biofarmacéutica, la seguridad alimentaria y energética, la industria química y la transformación digital, e informó que el proyecto del hub logístico del Mariel se presentará formalmente en el próximo Foro Económico Euroasiático.

"Se requiere que asumamos una visión más integral y estratégica del papel que puede jugar Cuba como socio extra regional para la ampliación de la actividad y la presencia de la Unión Económica Euroasiática en nuestra economía y en América Latina y el Caribe", afirmó Pérez-Oliva.

Cuba cumple este año cinco años como Estado Observador de la UEEA y ha sometido a aprobación un Plan Conjunto de Colaboración 2026-2030 que aspira a firmarse en el primer semestre de este año.

La propuesta del hub logístico no es nueva ni ha dado resultados concretos. En junio de 2025, Díaz-Canel la presentó en el IV Foro Económico Euroasiático en Minsk. En agosto de ese mismo año, el primer ministro Manuel Marrero Cruz la reiteró de forma telemática ante el Consejo Intergubernamental en Kirguistán. En diciembre, Marrero repitió el mensaje desde Moscú.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel, construida con un préstamo del banco brasileño BNDES de aproximadamente 862 millones de dólares, opera al 40% de su capacidad desde su apertura en 2013 y está controlada por GAESA, el conglomerado militar que domina cerca del 40% de la economía cubana.

La participación de Pérez-Oliva tiene además una lectura política. Sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, fue promovido a viceprimer ministro en octubre de 2025 sin dejar su cargo como ministro de Comercio Exterior, y su creciente protagonismo internacional contrasta con el repliegue de Miguel Díaz-Canel a la gestión interna.

En su discurso, el funcionario también condenó la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que estableció aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, y calificó la política de Washington como una "ilegal y arbitraria" presión sobre la isla.

Pese a la retórica de soberanía, el mensaje de fondo apunta a la urgencia del régimen por atraer inversión y oxígeno económico desde sus aliados euroasiáticos, en medio de una crisis energética y económica que el propio Pérez-Oliva reconoció al mencionar "una situación difícil en la disponibilidad de combustibles".

El V Foro de Astana, previsto para el 28 y 29 de mayo bajo el tema "Transformación digital y economía de la confianza", será el próximo escenario donde el régimen intentará convertir sus reiteradas promesas sobre el Mariel en acuerdos concretos.