NASA pide a la población que evite la zona del amerizaje de Artemis II

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La NASA pidió este jueves a la población que evite la zona del amerizaje de los cuatro astronautas de la misión Artemis II, programado para esta noche a las 20:07 horas del este de Estados Unidos en el océano Pacífico, a causa del riesgo que representan los restos de la nave Orión durante la reentrada.

El amerizaje ocurrirá a "un par de cientos de millas" de las costas de San Diego, California, aunque la agencia espacial fijó un rango estimado de 2,000 millas náuticas (3,704 kilómetros) en el Pacífico para la zona de impacto.

Jeff Radigan, director líder de vuelo para Artemis II, lanzó la advertencia en conferencia de prensa: "Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande. Así que le advertiría a la gente, por favor, que eviten el área. Hay un montón de restos que caen y estamos trabajando con nuestras fuerzas de recuperación para garantizar que no les caigan".

Los restos de la nave, como paracaídas y fragmentos del módulo de servicio, comienzan a caer 42 minutos antes del amerizaje, cuando el módulo de la tripulación se desacopla del módulo de servicio de Orión.

Tras el amerizaje, los equipos de recuperación deberán esperar entre 30 y 45 minutos para acercarse a la cápsula, hasta que los desechos dejen de representar un peligro.

Branelle Rodríguez, jefa del Programa Orión de Artemis II, señaló que "todo se está viendo muy bien desde el punto de vista del vehículo", y la NASA prevé condiciones meteorológicas favorables en la zona.

La cápsula entrará a la atmósfera terrestre a una velocidad de 25,000 millas por hora (40,233 kilómetros por hora), tras haber recorrido más de 400,000 millas (643,000 kilómetros) en diez días de misión.

El operativo de recuperación incluye el buque USS John P. Murtha de la Armada, dos helicópteros de la Marina, siete aeronaves de monitoreo, aviones militares C-17 de la Fuerza Aérea listos para contingencias y apoyo logístico desde la base de Pearl Harbor.

Según la NASA, los cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— pasaron su último día en el espacio alistando la nave para el regreso.

Artemis II, lanzada el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS, es el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, desde el Apollo 17 en diciembre de 1972.

El pasado domingo, la misión batió el récord histórico de distancia máxima desde la Tierra al alcanzar 252,757 millas (406,773 kilómetros), superando la marca del Apollo 13 establecida en 1970.

Tras el amerizaje, los astronautas serán trasladados al USS John P. Murtha para evaluaciones médicas antes de volar al Centro Espacial Johnson en Houston.

La NASA advirtió que los tripulantes tardarán semanas en ofrecer declaraciones a la prensa, pues primero deben someterse a revisiones médicas y pasar tiempo con sus familias.