Fiscal de Florida va tras Raúl Castro: "No dejaremos detalle sin investigar"

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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó el pasado miércoles que la investigación para encausar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate avanza y tiene carácter conjunto entre la fiscalía estatal y la fiscalía federal del Sur de Florida, reportó Telemundo.

"No dejaremos ningún detalle sin investigar", declaró Uthmeier durante una visita a Miami, más de un mes después de reabrir formalmente el expediente el 4 de marzo.

"Estamos trabajando mano a mano con la fiscalía federal aquí en el Sur de Florida. Es una prioridad porque hay víctimas de Castro y tiene que existir justicia", añadió el fiscal.

El elemento central de la investigación es una grabación del 21 de junio de 1996 en la que Raúl Castro, en una reunión con cinco generales en la sede del Partido Comunista en Holguín, reconoció haber dado la orden de derribar las avionetas, describiendo el ataque como un "cohetazo" que las convertiría en "una bola de fuego".

La grabación, de 11 minutos y 32 segundos, fue revelada en 2006 y se encuentra en poder de la fiscalía federal de Estados Unidos.

El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG cubanos destruyeron dos avionetas de la organización humanitaria en aguas internacionales del Estrecho de Florida, matando a cuatro cubanoamericanos: Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

Uthmeier reconoció que no puede revelar más detalles y aclaró la posición de Florida respecto a Washington: "No vamos a interferir en sus objetivos diplomáticos, pero tenemos autoridad única aquí en Florida".

Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia, destacó que la revelación del carácter conjunto de la pesquisa es el avance más significativo hasta ahora: "Creo que el anuncio más importante es que es una investigación conjunta federal y estatal. No sabíamos eso hasta ahora".

En 2003, la fiscalía federal del Sur de Florida acusó a un jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y dos pilotos por los hechos, pero el caso quedó congelado y fue cerrado durante la administración Biden.

Documentos desclasificados del FBI —más de 10,000 páginas— revelan la llamada "Operación Venecia", planificada desde el 13 de febrero de 1996 por la inteligencia cubana para derribar las avionetas, lo que refuerza la tesis de la premeditación.

El investigador Juan Antonio Blanco, de Cuba Siglo 21, advirtió que el alcance del caso podría ir más lejos: "Tengo la impresión de que esta causa no se va a detener aquí, sino que posiblemente incluiría el otro expediente que se selló por narcotráfico en 1989".

Blanco subrayó además la dimensión estratégica del proceso: "Evidentemente es una palanca de presión política, porque pueden llevarlo a cabo".