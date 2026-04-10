Díaz-Canel acusa al gobierno de EE.UU. de privar al pueblo cubano de recursos y las redes estallan

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel envió un video este jueves a la II Conferencia Internacional sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, celebrada en Ginebra, para acusar al gobierno de Estados Unidos de privar al pueblo cubano de recursos esenciales y calificar las sanciones energéticas como un "castigo colectivo prolongado".

El discurso estaba dirigido al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, en una conferencia que se extiende los días nueve y diez de abril en la ciudad suiza.

Díaz-Canel arrancó su intervención recordando la llegada del buque ruso Anatoly Kolodkin como argumento central. El tanquero transportó 100,000 toneladas de combustible a Cuba y fue seguido por cientos de medios internacionales tras más de tres meses de lo que el régimen denomina "bloqueo energético".

"Cuando se castiga a todo un pueblo privándolo de recursos y medios esenciales para su sostenimiento con el criminal propósito de hacer estallar su economía", dijo Díaz-Canel, describiendo la situación como el resultado de "65 años de la guerra económica, comercial y financiera más severa y prolongada, aplicada contra país alguno".

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios cuestionando el discurso oficial y mostrando hartazgo ante la situación del país.

Muchos ironizaron sobre lo repetitivo del argumento y calificaron de “circo” las declaraciones, mientras otros insistieron en que el mundo debería conocer cómo malvive el pueblo cubano, entre apagones, escasez y creciente desesperanza desde hace décadas.

También hubo críticas al Gobierno cubano por priorizar la política sobre las necesidades urgentes de la población. Algunos comentarios reflejaron resignación ante una crisis prolongada, mientras otros denunciaron que el país se deteriora cada día más sin soluciones reales a la vista.

El mandatario cubano en su discurso enumeró cifras concretas del impacto humanitario en la isla. Dijo que hay más de 96,000 cubanos, incluidos 11,000 niños, esperan cirugías por falta de electricidad; más de 16,000 pacientes necesitan radioterapia y 2,888 dependen de hemodiálisis, servicios paralizados por la inestabilidad energética.

A esas cifras se suman los prolongados cortes diarios de electricidad, el desabastecimiento de agua y gas licuado, el transporte público y privado prácticamente paralizado, y centros educativos que han adoptado modalidades semipresenciales para mantener la actividad docente.

"Más allá de estas cifras, es imposible contabilizar el agotamiento físico y psicológico, las carencias diarias, la posposición de los sueños y la guerra mediática a la que se somete, solo por maldad, a un pueblo noble, resiliente y solidario como el nuestro", afirmó Díaz-Canel ante el foro de la ONU.

El discurso omitió, sin embargo, cualquier referencia a las décadas de desinversión en infraestructura eléctrica ni a la responsabilidad del propio régimen en la crisis estructural que padece la isla desde hace años.

La crisis energética se agudizó tras la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Donald Trump el 29 de enero, que declaró al gobierno cubano una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional e impuso aranceles a cualquier país que suministrara crudo a Cuba, cortando entre el 80% y el 90% de las importaciones de crudo de la isla.

A esa medida se sumó la pérdida del suministro venezolano —entre 26,000 y 35,000 barriles diarios— tras la captura de Nicolás Maduro el tres de enero, lo que dejó a Cuba casi sin fuentes externas de combustible durante meses.

El propio Trump autorizó la entrada del Anatoly Kolodkin como excepción humanitaria a finales de marzo, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitía el 20 de marzo la licencia 134A excluyendo a Cuba de exenciones generales.

Dos días antes del discurso de Díaz-Canel, la ONU lanzó un plan de emergencia de 94.1 millones de dólares para ocho provincias cubanas, reconociendo el riesgo de pérdida de vidas ante la magnitud de la crisis.

El discurso fue difundido por la Cancillería cubana en redes sociales bajo el hashtag #TumbaElBloqueo y generó amplia reacción en plataformas digitales, con reacciones divididas entre quienes responsabilizan a Washington y quienes señalan al régimen como principal causante del colapso económico de la isla.

Díaz-Canel propuso la creación de un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos y la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que exija el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales y la rendición de cuentas de los responsables.

"La determinación de cubanas y cubanos para defender nuestra absoluta soberanía es total", dijo Díaz-Canel asegurando que el pueblo lo apoya, y negando así su responsabilidad en una parte de estos 67 años de dictadura.