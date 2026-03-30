Petróleo de Texas supera los 100 dólares por primera vez desde 2022

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El precio del petróleo de Texas (WTI) superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, marcando un nuevo punto de presión en los mercados energéticos internacionales.
Según reportó Bloomberg Línea, el crudo estadounidense cerró por encima de ese umbral, impulsado por factores como restricciones en la oferta y tensiones geopolíticas que afectan el suministro global.
El alza del petróleo tiene implicaciones directas en los costos del transporte, la producción y el consumo, lo que podría traducirse en presiones inflacionarias en diversas economías.
Especialistas señalan que este comportamiento del mercado también responde a expectativas de demanda sostenida y a la reducción de inventarios, en un contexto de incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético.
El incremento del precio del crudo podría impactar de manera particular a países dependientes de importaciones de combustible, como Cuba, donde la crisis energética ya ha provocado apagones prolongados y dificultades en el transporte.
Este nuevo repunte del petróleo se produce en un escenario global marcado por ajustes en la producción y cambios en la dinámica del mercado energético, que mantienen la volatilidad en los precios internacionales.
A inicios de mes, los precios del petróleo y el gas natural registraron fuertes subidas por el temor –en ese momento– a una escalada prolongada del conflicto en Oriente Medio, tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán.
Las tensiones provocaron el cierre de instalaciones energéticas en la región y la interrupción parcial del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.
Preguntas Frecuentes sobre el Aumento del Precio del Petróleo y su Impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el precio del petróleo de Texas ha superado los 100 dólares por barril?
El precio del petróleo de Texas (WTI) ha superado los 100 dólares por barril debido a restricciones en la oferta y tensiones geopolíticas que afectan el suministro global. El conflicto en Oriente Medio, especialmente con Irán, ha incrementado la percepción de riesgo en el mercado, lo que ha impulsado el alza de los precios. Además, la reducción de inventarios y expectativas de una demanda sostenida también han contribuido al incremento del precio.
¿Cómo afecta el aumento del precio del petróleo a Cuba?
El aumento del precio del petróleo afecta gravemente a Cuba debido a su dependencia de las importaciones de combustible. La crisis energética en la isla se agrava con la subida de precios, limitando aún más su capacidad de importación y aumentando las dificultades para obtener energía. Esto provoca apagones prolongados y afecta tanto al transporte como a la producción de alimentos, exacerbando la crisis económica y social en el país.
¿Cuál es la relación entre el estrecho de Ormuz y el precio del petróleo?
El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico para el tránsito de más del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esta vía, como resultado del conflicto con Irán, genera un impacto significativo en la oferta global de petróleo. Esto eleva los precios debido a la incertidumbre sobre el suministro, ya que es una ruta clave para la exportación de energía desde Medio Oriente hacia el resto del mundo.
¿Qué impacto tiene la guerra con Irán en el precio de la gasolina en Estados Unidos?
La guerra con Irán ha disparado el precio de la gasolina en Estados Unidos a su nivel más alto desde 2023. El conflicto ha alterado el flujo mundial de crudo, lo que ha incrementado los costos energéticos. En consecuencia, el precio promedio nacional de la gasolina ha aumentado significativamente, afectando el presupuesto de los consumidores y generando presión inflacionaria.
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