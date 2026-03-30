Petróleo de Texas supera los 100 dólares por primera vez desde 2022

Industria petrolera (Ilustración) Foto © CiberCuba/Sora

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El precio del petróleo de Texas (WTI) superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, marcando un nuevo punto de presión en los mercados energéticos internacionales.

Según reportó Bloomberg Línea, el crudo estadounidense cerró por encima de ese umbral, impulsado por factores como restricciones en la oferta y tensiones geopolíticas que afectan el suministro global.

El alza del petróleo tiene implicaciones directas en los costos del transporte, la producción y el consumo, lo que podría traducirse en presiones inflacionarias en diversas economías.

Especialistas señalan que este comportamiento del mercado también responde a expectativas de demanda sostenida y a la reducción de inventarios, en un contexto de incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético.

El incremento del precio del crudo podría impactar de manera particular a países dependientes de importaciones de combustible, como Cuba, donde la crisis energética ya ha provocado apagones prolongados y dificultades en el transporte.

Este nuevo repunte del petróleo se produce en un escenario global marcado por ajustes en la producción y cambios en la dinámica del mercado energético, que mantienen la volatilidad en los precios internacionales.

A inicios de mes, los precios del petróleo y el gas natural registraron fuertes subidas por el temor –en ese momento– a una escalada prolongada del conflicto en Oriente Medio, tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán.

Las tensiones provocaron el cierre de instalaciones energéticas en la región y la interrupción parcial del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.