Díaz-Canel dice que nuestros pueblos necesitan la paz y cubanos le responden: "Lo que hace falta es libertad"

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El gobernante Miguel Díaz-Canel declaró que nuestros pueblos merecen la paz, la posibilidad de vivir en un ambiente de amistad y de disfrutar de libertad plena para forjar una relación genuina y de buena vecindad", y la respuesta de los cubanos fue contundente: lo que hace falta en Cuba no es paz, sino libertad.

Las declaraciones forman parte de su entrevista exclusiva con la revista Newsweek, la primera que Díaz-Canel concede a un medio estadounidense desde 2023.

El mensaje, compartido la noche del martes, fue respondido masivamente por cubanos dentro y fuera de la isla que rechazaron el discurso conciliador del gobernante y exigieron la liberación de los más de 1,214 presos políticos que, según la organización Prisoners Defenders, permanecen encarcelados en Cuba, cifra récord histórico.

La entrevista con Newsweek fue realizada en el Palacio Presidencial de La Habana y abordó las tensas relaciones entre Cuba y la administración Trump.

En ella, el gobernante combinó llamados al diálogo con advertencias militares: confirmó que funcionarios de ambos países han iniciado conversaciones, aunque las describió como "difíciles", y al mismo tiempo amenazó con una "guerra de todo el pueblo" ante un eventual ataque de Washington, advirtiendo pérdidas "incalculables" para ambas naciones.

"Siempre nos esforzaremos por evitar la guerra. Siempre trabajaremos por la paz. Pero si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos", declaró Díaz-Canel a la publicación estadounidense.

La respuesta de Washington fue fría. El secretario de Estado Marco Rubio descartó las declaraciones del gobernante con una sola frase: No pienso mucho en lo que tiene que decir. Un funcionario de la Casa Blanca fue más directo y calificó a Cuba de "una nación en decadencia".

El abismo entre el discurso oficial y la realidad que vive la población cubana quedó en evidencia en los comentarios al mensaje de Díaz-Canel.

Usuarios en redes sociales señalaron que paz sin libertad es opresión y recordaron que el indulto anunciado el 3 de abril para 2,010 presos excluyó explícitamente los "delitos contra la autoridad", la categoría más utilizada para procesar a opositores y manifestantes.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, denunció que mientras el régimen anuncia indultos, está encarcelando, está deteniendo… el mes pasado ha detenido a cientos de personas por toda Cuba.