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El Partido Comunista de Cuba (PCC) clausuró el pasado jueves en La Habana el Seminario Internacional "La lucha por la hegemonía revolucionaria. Aportes de Fidel Castro en el terreno cultural", un evento que a varios de sus partidarios para reivindicar el legado ideológico del fallecido líder dictador en medio de la desgracia que sufre actualmente el pueblo cubano.

Según la Agencia Cubana de Noticias, los participantes colocaron el pensamiento de Fidel Castro como la primera línea de combate cultural frente a lo que denominaron una ofensiva imperialista, en un contexto en que el régimen busca reforzar su narrativa ideológica ante el creciente descontento interno.

El seminario se celebra mientras 80% de la población considera la crisis actual peor que el llamado Período Especial de los años noventa, lo que evidencia la profunda brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los cubanos.

El régimen insiste en que en 65 años Cuba ha tenido resultados en lo social, argumentos que repite en foros como este seminario para justificar la continuidad del sistema político ante una ciudadanía cada vez más escéptica.

En paralelo a estos eventos académicos, el régimen también moviliza niños en paradas juveniles antiimperialistas, una práctica que refleja la estrategia de adoctrinamiento desde edades tempranas que caracteriza al sistema educativo cubano.

La realidad que viven los cubanos contrasta radicalmente con los debates ideológicos del partido: los cubanos cocinan en la calle con leña ante la falta de gas y electricidad, mientras las autoridades debaten sobre hegemonía cultural y el legado de Castro.

Como parte de las iniciativas para mantener vivo el pensamiento del líder histórico, el régimen publica 23 volúmenes de Obras Escogidas de Fidel, un proyecto editorial que busca consolidar el culto a su figura en el imaginario colectivo cubano.