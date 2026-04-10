PCC se queda sin ideas y quiere reavivar a Fidel en su batalla contra el imperialismo

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El Partido Comunista de Cuba (PCC) clausuró el pasado jueves en La Habana el Seminario Internacional "La lucha por la hegemonía revolucionaria. Aportes de Fidel Castro en el terreno cultural", un evento que a varios de sus partidarios para reivindicar el legado ideológico del fallecido líder dictador en medio de la desgracia que sufre actualmente el pueblo cubano.
Según la Agencia Cubana de Noticias, los participantes colocaron el pensamiento de Fidel Castro como la primera línea de combate cultural frente a lo que denominaron una ofensiva imperialista, en un contexto en que el régimen busca reforzar su narrativa ideológica ante el creciente descontento interno.
El seminario se celebra mientras 80% de la población considera la crisis actual peor que el llamado Período Especial de los años noventa, lo que evidencia la profunda brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los cubanos.
El régimen insiste en que en 65 años Cuba ha tenido resultados en lo social, argumentos que repite en foros como este seminario para justificar la continuidad del sistema político ante una ciudadanía cada vez más escéptica.
En paralelo a estos eventos académicos, el régimen también moviliza niños en paradas juveniles antiimperialistas, una práctica que refleja la estrategia de adoctrinamiento desde edades tempranas que caracteriza al sistema educativo cubano.
La realidad que viven los cubanos contrasta radicalmente con los debates ideológicos del partido: los cubanos cocinan en la calle con leña ante la falta de gas y electricidad, mientras las autoridades debaten sobre hegemonía cultural y el legado de Castro.
Como parte de las iniciativas para mantener vivo el pensamiento del líder histórico, el régimen publica 23 volúmenes de Obras Escogidas de Fidel, un proyecto editorial que busca consolidar el culto a su figura en el imaginario colectivo cubano.
Preguntas frecuentes sobre el uso del legado de Fidel Castro por el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Partido Comunista de Cuba insiste en utilizar el legado de Fidel Castro?
El Partido Comunista de Cuba utiliza el legado de Fidel Castro como una herramienta ideológica para mantener su narrativa de resistencia frente al imperialismo, especialmente en tiempos de crisis interna. Este enfoque busca legitimizar su poder apelando a la figura histórica de Castro, a pesar de la desconexión con la realidad que enfrenta la población cubana.
¿Cómo se manifiesta la propaganda del régimen cubano en la educación?
La propaganda del régimen cubano se manifiesta en la educación a través de la movilización de niños y jóvenes para participar en eventos que ensalzan la figura de Fidel Castro. Estas actividades están diseñadas para inculcar desde temprana edad una lealtad al régimen mediante el adoctrinamiento y la repetición de consignas revolucionarias.
¿Cuál es la situación actual en Cuba en relación con la crisis económica y social?
La situación actual en Cuba es de profunda crisis económica y social, caracterizada por apagones, escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y un éxodo masivo de cubanos. Esta realidad contrasta fuertemente con el discurso oficial que intenta presentar logros sociales y resistencia ideológica como una solución a los problemas estructurales del país.
¿Qué estrategias utiliza el régimen cubano para mantener su control sobre la población?
El régimen cubano utiliza la propaganda y el culto a la personalidad de figuras históricas como Fidel Castro para mantener su control sobre la población. Además, recurren a la narrativa de un enemigo externo y la resistencia heroica del pueblo como herramientas para justificar la falta de soluciones reales a la crisis actual.
¿Cuál es la respuesta de los jóvenes cubanos ante la situación actual del país?
La respuesta de muchos jóvenes cubanos es emigrar debido a la falta de oportunidades y la dura realidad económica y social del país. A pesar de los esfuerzos del régimen por promover la ideología revolucionaria entre los jóvenes, muchos optan por abandonar la isla en busca de mejores condiciones de vida.
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