El régimen prepara festival por la Semana de la Victoria, en medio de apagones y del colapso energético

Mientras el país enfrenta apagones de hasta 24 horas y déficits eléctricos récord, el gobierno de La Habana prepara una programación especial del Festival de Primavera Pa'Cuba para celebrar la llamada Semana de la Victoria, del 13 al 19 de abril, en el capitalino Pabellón Cuba.

El portal oficialista Cubadebate informó este viernes que el festival, organizado por Conex, empresa de eventos del Grupo Empresarial Palco, abrirá todos los días de esa semana con horario extendido, del domingo 12 al sábado 18 de abril de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., y el domingo 19 de abril de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

La oferta incluye espectáculos, áreas de juego, actividades interactivas, opciones gastronómicas y comerciales en el Pabellón Cuba, ubicado en la calle 23 entre M y N del Vedado habanero.

Los propios organizadores reconocieron la contradicción implícita en una frase reveladora, y es que el festival "se desarrolla en esta edición en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz, adaptándose a las condiciones energéticas actuales".

Esa adaptación no es un detalle menor. El evento fue trasladado desde su sede habitual en Pabexpo, que depende de iluminación artificial y climatización, al Pabellón Cuba, que cuenta con áreas abiertas y aprovecha mejor la luz y ventilación naturales.

Mientras el régimen prepara la celebración, el Sistema Eléctrico Nacional registraba este viernes déficits de generación superiores a 1,800 MW en horario pico, con una disponibilidad de apenas 1,200 MW frente a una demanda de más de 3,000 MW.

Este jueves, un nuevo Disparo Automático por Frecuencia dejó sin servicio a municipios habaneros como Playa, Regla, Cerro y Centro Habana, barrios que en días recientes han protagonizado cacerolazos y protestas por cortes que superan las 15 y hasta 24 horas diarias.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta termoeléctrica del país, ubicada en Matanzas, lleva días fuera de servicio por avería en caldera, lo que agrava un colapso energético que en lo que va del año ha provocado al menos tres apagones totales del sistema, el más grave de los cuales ocurrió el 16 de marzo, durante más de 29 horas.

Este episodio repite un patrón que se ha vuelto habitual en 2026, y es la organización de festivales y eventos culturales por parte del gobierno, mientras la población sufre apagones prolongados.

En marzo, la edición de primavera del festival Pa'Cuba ya había sido inaugurado en medio de protestas y cortes de luz en barrios cercanos al Pabellón Cuba.

A inicios de abril el Festival Piña Colada se realizó en Ciego de Ávila con apagones de hasta 21 horas diarias en la provincia, y el cantante Israel Rojas justificó su participación con la frase "la cultura también salva".

La Semana de la Victoria conmemora la derrota de la invasión de Playa Girón el 19 de abril de 1961, y el régimen la utiliza anualmente como plataforma de propaganda patriótica bajo el lema "Abril de Victorias".