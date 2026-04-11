Cirujano cubano fue detenido para firmar una carta de advertencia, tras denunciar trato humillante en su hospital

Este tipo de represalias contra profesionales de la salud que denuncian irregularidades no es nuevo en Cuba

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El cirujano cubano Yonardo Fonseca Mesa fue detenido este viernes y presionado para firmar una carta de advertencia, según denunció tras ser liberado horas después del arresto, que vinculó a una publicación crítica sobre una humillación sufrida en su hospital.

"Ya estoy en casa, el objetivo fue para tener una 'conversación' y que firmara una carta de advertencia", escribió el galeno en su perfil de Facebook.

La publicación llegó horas después de que alertara escuetamente: Me están llevando detenido.

Captura de Facebook/Yonardo Fonseca Mesa

La detención se produjo como represalia directa a una denuncia pública que Fonseca hizo días antes sobre una humillación sufrida en su propio hospital.

De acuerdo con su testimonio, ese día llegó al trabajo tras una noche de apagones y un amanecer sin desayuno por falta de gas ni electricidad.

En sus propias palabras, "después de una mala noche de apagones y un amanecer sin desayuno (porque no tengo gas ni corriente ni 'paneles solares'), después de luchar de manera 'creativa' en qué carajos llegar al lugar donde dicen que aún trabajo; entro al ascensor para intentar arribar al 5to. piso y salón, en el que me esperaban dos pacientes con cáncer para operarlas".

Al entrar al ascensor, un funcionario le ordenó que se bajara y subiera por las escaleras. Fonseca describió al hombre como un "jefe de asuntos sin importancias" que nunca había visto en su vida, quien alegó que el ascensor era "solo para pacientes" y que actuaba bajo "órdenes del director del hospital".

El médico se negó a obedecer. "Aunque la situación se puso un poco tensa, por supuesto que no me bajé, llegué a mi salón e hice lo mejor que pude por aquellas dos personas que no tenían culpa de nada".

Este tipo de represalias contra profesionales de la salud que denuncian irregularidades no es nuevo en Cuba. Otros colegas han sido expulsado de su trabajo en Bayamo tras denunciar condiciones similares.

Los médicos cubanos sobreviven con salarios equivalentes a unos 16 dólares, cifra insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde Cuba superaba los 1,214 presos políticos en febrero, según organizaciones de derechos humanos.