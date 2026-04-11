Cirujano cubano fue detenido para firmar una carta de advertencia, tras denunciar trato humillante en su hospital

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El cirujano cubano Yonardo Fonseca Mesa fue detenido este viernes y presionado para firmar una carta de advertencia, según denunció tras ser liberado horas después del arresto, que vinculó a una publicación crítica sobre una humillación sufrida en su hospital.
"Ya estoy en casa, el objetivo fue para tener una 'conversación' y que firmara una carta de advertencia", escribió el galeno en su perfil de Facebook.
La publicación llegó horas después de que alertara escuetamente: Me están llevando detenido.
La detención se produjo como represalia directa a una denuncia pública que Fonseca hizo días antes sobre una humillación sufrida en su propio hospital.
De acuerdo con su testimonio, ese día llegó al trabajo tras una noche de apagones y un amanecer sin desayuno por falta de gas ni electricidad.
En sus propias palabras, "después de una mala noche de apagones y un amanecer sin desayuno (porque no tengo gas ni corriente ni 'paneles solares'), después de luchar de manera 'creativa' en qué carajos llegar al lugar donde dicen que aún trabajo; entro al ascensor para intentar arribar al 5to. piso y salón, en el que me esperaban dos pacientes con cáncer para operarlas".
Al entrar al ascensor, un funcionario le ordenó que se bajara y subiera por las escaleras. Fonseca describió al hombre como un "jefe de asuntos sin importancias" que nunca había visto en su vida, quien alegó que el ascensor era "solo para pacientes" y que actuaba bajo "órdenes del director del hospital".
El médico se negó a obedecer. "Aunque la situación se puso un poco tensa, por supuesto que no me bajé, llegué a mi salón e hice lo mejor que pude por aquellas dos personas que no tenían culpa de nada".
Este tipo de represalias contra profesionales de la salud que denuncian irregularidades no es nuevo en Cuba. Otros colegas han sido expulsado de su trabajo en Bayamo tras denunciar condiciones similares.
Los médicos cubanos sobreviven con salarios equivalentes a unos 16 dólares, cifra insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde Cuba superaba los 1,214 presos políticos en febrero, según organizaciones de derechos humanos.
Preguntas Frecuentes sobre la Detención del Cirujano Cubano Yonardo Fonseca Mesa
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenido el cirujano cubano Yonardo Fonseca Mesa?
Yonardo Fonseca Mesa fue detenido y presionado para firmar una carta de advertencia debido a una publicación crítica que hizo sobre una humillación sufrida en su hospital. En su relato, denunció un incidente en el que un funcionario le prohibió usar el ascensor del hospital, lo que él consideró una represalia por sus críticas al sistema de salud cubano.
¿Cuál es la situación económica de los médicos en Cuba?
Los médicos en Cuba enfrentan condiciones económicas muy precarias, con salarios que apenas alcanzan los 16 dólares mensuales. Esta remuneración es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, lo que genera un gran descontento entre los profesionales de la salud, quienes además enfrentan represalias por denunciar estas condiciones.
¿Qué consecuencias enfrentan los médicos cubanos que critican al sistema de salud?
Los médicos que critican al sistema de salud en Cuba suelen enfrentar represalias como detenciones, presiones para retractarse, amenazas y en algunos casos expulsiones de sus puestos de trabajo. Esta situación se enmarca en un contexto de creciente represión política en la isla.
¿Qué impacto tiene la represión sobre el personal médico en Cuba?
La represión ha llevado a un éxodo significativo de profesionales de la salud de Cuba, lo cual ha agravado la crisis del sistema sanitario. Muchos médicos deciden emigrar o cambiar de profesión debido a las malas condiciones laborales y económicas, así como a la falta de libertad para expresar sus opiniones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.