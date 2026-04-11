Lavandería estatal de Cárdenas seca sábanas de hoteles de Varadero en cercas al sol

Las imágenes generaron decenas de reacciones que oscilan entre la ironía y la indignación

Vídeos relacionados:

La lavandería de la ciudad de Cárdenas, entidad estatal encargada de lavar la ropa de los hoteles turísticos de Varadero, seca las sábanas colgadas en las cercas perimetrales del edificio, sin usar secadoras industriales, mostraron imágenes difundidas este sábado en redes sociales.

El usuario Christian Arboláez publicó las fotografías en el grupo Cardenenses en Facebook con una pregunta que resume el sentir de muchos: "¿Así es como se pretende hacer turismo?"

"Cuando piensas que ya lo has visto todo en Cuba, siempre aparece algo que lo supera", escribió Arboláez al pie de las imágenes, que muestran un edificio industrial de color blanco y azul con sábanas blancas tendidas a lo largo de las vallas perimetrales del establecimiento, expuestas al sol y al polvo de la carretera.

Captura de Facebook/Christian Arboláez

La publicación generó decenas de reacciones que oscilan entre la ironía y la indignación. Uno de los cibernautas ironizó al indicar que "son hoteles ecológicos que usan la naturaleza y el secado al natural", mientras que Fani Valera fue más directa: "Practicando el eco secado. Cada día peor".

Pero no todos los comentarios fueron en clave de humor. Yosandra Vega, quien se identificó como trabajadora de la propia entidad, confirmó la gravedad de la situación, "Soy trabajadora de esa identidad, sin palabras ver esas fotos. En estos momentos los trabajadores estamos interrupto, no creo que estén prestando servicio a los hoteles", subrayó.

La usuaria Mary Marcos alertó sobre el riesgo sanitario que implica la práctica. "Las sábanas de los hoteles, las que ponen en las camas, contaminadas con tierra sucia de carretera y campo. Qué tristeza, con tantas epidemias que hay. Sin palabras, a lo que se llega cuando no hay otra", puntualizó.

Eneida González apuntó a la contradicción de fondo. "Los trabajadores demostrando la 'resistencia creativa'. Qué falta de respeto para el turista que paga bien caro el hospedaje", lamentó.

Mientras que Yunier Ledesma añadió que la práctica no es nueva, porque "hace mucho pero mucho que muchos hoteles secan las cosas al sol".

La escena se produce en el peor momento del turismo cubano en décadas. Cuba cerró 2025 con apenas 1,8 millones de turistas internacionales, el peor registro desde 2002, excluyendo la pandemia.

En los primeros dos meses de 2026, la isla recibió solo 262,496 visitantes, unos 112,642 menos que en el mismo período del año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Varadero, otrora el principal destino de sol y playa del Caribe, acumula una caída estimada de 70% en visitantes respecto a su mejor época. La crisis se agudizó en 2026 tras la interrupción del suministro de crudo venezolano, que dejó sin combustible a los aeropuertos del país, provocó más de 1,700 vuelos cancelados en plena temporada alta y obligó al cierre temporal de hoteles de cadenas como Meliá, Iberostar, NH y Valentín.

Desde el pico de 4,7 millones de visitantes en 2018, Cuba ha perdido el 61,7% de su turismo en siete años, una caída que el régimen no ha logrado revertir con ninguna de sus estrategias, incluida la llamada "compactación turística" implementada desde el 7 de febrero.