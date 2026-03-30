Juliette Valle se pone en modo Therian y así reaccionan sus seguidores: "Se le ocurren cada cosas"

La influencer y modelo cubana Juliette Valle revolucionó redes sociales con un reel en Instagram donde aparece adoptando comportamientos de perra en una hilarante parodia del fenómeno viral Therian que tiene a medio mundo caminando en cuatro patas.

En el video Juliette se luce sirviéndose su comida para perros, tomando agua a lengüetazos y hasta jugando con el peluche de su mascota en la boca. La descripción del reel lo dice todo: "Estoy teniendo comportamientos de perra".

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios como "Se le ocurren cada cosas"; "Con TikTok no se juega" y una lluvia de emojis de risa que confirman que Juliette sabe exactamente cómo mantener a su audiencia entretenida.

Juliette se sumó al trend a su manera: con desparpajo, humor y sin tomarse demasiado en serio. Su estilo desenfadado y su disposición a reírse de sí misma son parte de lo que la mantiene vigente en redes, donde acumula una sólida base de seguidores que espera con ansias cada nueva ocurrencia suya.

Pero el video guarda un giro final que nadie esperaba —o quizás sí, tratándose de Juliette—. Lo que comenzó como una parodia del trend Therian resultó ser en realidad una colaboración publicitaria con una clínica veterinaria. Al final del reel, un médico veterinario le da algunas recomendaciones: "Ya la hemos examinado y está todo bien, lo único que tiene es un poquito de ansiedad y hemos decidido hacerle un regalito para que se sienta bien. Le hemos puesto todas sus vacunas, pero lo más importante de todo es suspenderle el TikTok".

Dicho de otro modo: Juliette fue "atendida" como paciente en una clínica veterinaria, vacunas incluidas. La publicidad más creativa que podías esperar, pero algo queda muy claro: cuidado con el consumo de TikTok.

Para quienes no estén al tanto del fenómeno, los Therian son personas que afirman tener una conexión interna con un animal específico y la expresan caminando en cuatro patas, usando máscaras y realizando "quadrobics". El trend explotó globalmente en 2026 en TikTok e Instagram.

En Cuba, la tendencia también llegó y generó principalmente humor criollo, parodias y bastante desconcierto generacional. Una peluquera cubana quedó en shock cuando una clienta le pidió un corte de pelo especial por ser "therian zorro", respondiendo con una frase que se volvió viral: Soy peluquera, no veterinaria. El influencer Kenny Robert también reaccionó con sarcasmo a una joven que se declaró "therian foca", acumulando miles de reproducciones.