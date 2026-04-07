Marrero anuncia más municipios con facultad para aprobar mipymes en Cuba

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz anunció este lunes que 12 nuevos municipios se incorporaron al grupo de territorios con facultad para aprobar mipymes privadas y Cooperativas No Agropecuarias (CNA), elevando el total a 77 de los 168 municipios que existen en Cuba.
"Continúa la descentralización de competencias, en pos del fortalecimiento de la autonomía y la gestión territorial. Bajo ese principio, se incorporaron 12 municipios a los que poseen la facultad de aprobar mipymes privadas y CNA, para un total de 77", escribió Marrero Cruz en la red social X.
En marzo, el primer ministro prometió acelerar el proceso y transferir estas facultades a más territorios del país, en el marco de una política de descentralización que el gobierno cubano ha presentado como una de sus prioridades económicas.
A finales de 2025, solo 65 municipios contaban con esa potestad, lo que evidencia un avance gradual en la ampliación de competencias locales para la aprobación de formas de gestión no estatal.
El anuncio se produce días después de que entrara en vigor, el 2 de abril, el Decreto-Ley 114, la norma que regula las alianzas entre empresas estatales y privadas en Cuba. La legislación, sin embargo, prohíbe expresamente las asociaciones en sectores como salud, educación y defensa, entre otros.
Economistas y analistas han mostrado reservas ante estas medidas. Una voz crítica señaló que ninguna mipyme debería celebrar el Decreto-Ley 114, advirtiendo que las condiciones reales del entorno empresarial cubano limitan el alcance práctico de estas reformas.
Otro análisis criticó el marco de centralización y burocracia que mantiene la norma, subrayando que, pese a los avances formales en descentralización, el control estatal sobre la economía cubana permanece estructuralmente intacto.
Preguntas frecuentes sobre la aprobación de mipymes en Cuba y el Decreto-Ley 114
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos municipios en Cuba pueden aprobar mipymes privadas y cooperativas?
Actualmente, 77 municipios en Cuba tienen la facultad para aprobar mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias (CNA). Esta medida es parte de un esfuerzo por descentralizar competencias y fortalecer la gestión territorial en el marco de la política económica del país.
¿Qué establece el Decreto-Ley 114 en Cuba?
El Decreto-Ley 114 regula las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales, permitiendo la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada mixtas, la adquisición de participaciones en sociedades privadas por entidades estatales y la firma de contratos de asociación económica. Sin embargo, el control estatal sigue siendo central, ya que todas las operaciones requieren la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación.
¿Cuáles son las limitaciones del Decreto-Ley 114 para las asociaciones en Cuba?
El Decreto-Ley 114 prohíbe expresamente las asociaciones en sectores como salud, educación y defensa. Además, a pesar de la autonomía empresarial prometida, el Estado mantiene un control significativo sobre las operaciones, ya que todas requieren la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación y deben reportar indicadores estratégicos al Estado.
¿Cómo ha sido recibida la nueva normativa sobre mipymes en Cuba?
Economistas y analistas han mostrado escepticismo sobre la nueva normativa. Se critica el control estatal persistente y se advierte que las condiciones del entorno empresarial limitan el alcance práctico de estas reformas. A pesar de la aparente descentralización, el control del Estado sobre la economía cubana sigue siendo estructuralmente intacto.
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