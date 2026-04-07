Marrero anuncia más municipios con facultad para aprobar mipymes en Cuba

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz anunció este lunes que 12 nuevos municipios se incorporaron al grupo de territorios con facultad para aprobar mipymes privadas y Cooperativas No Agropecuarias (CNA), elevando el total a 77 de los 168 municipios que existen en Cuba.

"Continúa la descentralización de competencias, en pos del fortalecimiento de la autonomía y la gestión territorial. Bajo ese principio, se incorporaron 12 municipios a los que poseen la facultad de aprobar mipymes privadas y CNA, para un total de 77", escribió Marrero Cruz en la red social X.

En marzo, el primer ministro prometió acelerar el proceso y transferir estas facultades a más territorios del país, en el marco de una política de descentralización que el gobierno cubano ha presentado como una de sus prioridades económicas.

A finales de 2025, solo 65 municipios contaban con esa potestad, lo que evidencia un avance gradual en la ampliación de competencias locales para la aprobación de formas de gestión no estatal.

El anuncio se produce días después de que entrara en vigor, el 2 de abril, el Decreto-Ley 114, la norma que regula las alianzas entre empresas estatales y privadas en Cuba. La legislación, sin embargo, prohíbe expresamente las asociaciones en sectores como salud, educación y defensa, entre otros.

Economistas y analistas han mostrado reservas ante estas medidas. Una voz crítica señaló que ninguna mipyme debería celebrar el Decreto-Ley 114, advirtiendo que las condiciones reales del entorno empresarial cubano limitan el alcance práctico de estas reformas.

Otro análisis criticó el marco de centralización y burocracia que mantiene la norma, subrayando que, pese a los avances formales en descentralización, el control estatal sobre la economía cubana permanece estructuralmente intacto.