Negocio privado en Centro Habana enseña a cocinar con carbón y aserrín para alimentar a 300 personas “en tiempo de guerra”

En pleno colapso energético, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana divulgó este viernes un video donde un emprendimiento privado explica cómo alimentar a 300 personas “en tiempo de guerra” usando carbón, leña y aserrín como combustibles.

El audiovisual de menos de un minuto, publicado en la página oficial de la entidad en el marco del Día Nacional de la Defensa, muestra al director de la pizzería La Mimosa describiendo una capacidad instalada para alimentar a 300 personas distribuidas en distintos puntos, con reservas previstas de entre 20 y 30 sacos de aserrín provenientes de carpinterías del área.

"Para 300 personas está garantizado. Si tenemos incluso ya el aserrín... hay muchas carpinterías para eso", afirmó el directivo.

La iniciativa forma parte del Grupo Económico Social de la zona de defensa Los Sitios y se inscribe en la escalada de propaganda militarista que el régimen mantiene desde enero de 2026, cuando declaró ese año como el "Año de preparación para la defensa".

El propio gobernante Miguel Díaz-Canel pidió el 28 de marzo, durante el 11no Día Nacional de la Defensa en La Habana del Este, garantizar materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña, convirtiendo la precariedad energética en política pública oficial.

La publicación desató una avalancha de burlas y escepticismo. La contradicción más señalada fue apuntada por uno de los usuarios: "No sé han dado cuenta que las carpinterías también trabajan con electricidad jaja. 30 sacos de aserrín entre siete u ocho carpinterías", analizó.

Otra usuaria, Hailen BD, fue más directa: "¿Y con qué corriente funcionaría la carpintería para extraer el dichoso aserrín?", cuestionó.

Las ironías sobre el pan de la bodega tampoco faltaron. "El pan de la bodega sirve como alimento y como arma de combate", escribió Odlanier Casas, mientras Ahyme Ramón añadió: "Si los panes esos son de la bodega, como proyectil contra el enemigo, no tienen precio".

Henry Figueroa llevó la comparación más lejos. "Muchachos, ustedes pueden mandar a hacer en esas carpinterías lanzas y antorchas y si les alcanza la madera un tambor para el jefe de cada tribu", se mofó.

Urbano Martin advirtió sobre una consecuencia más seria, y es que el "aserrín, carbón, leña es una alternativa aborigen, pero mi preocupación es que en un par de añitos la deforestación del territorio nacional será irreversible".

El episodio sigue un patrón recurrente en 2026. Este viernes portales oficialistas mostraron mulas y una carreta tirada por bueyes en Villa Clara, en el contexto del Día de la Defensa.

De igual forma, estudiantes universitarios camuflados en enero, carbón como "atención al personal" en Sancti Spíritus en marzo, y alimentos agrícolas exhibidos en Puerto Padre en días recientes, generaron oleadas de burlas similares.

Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con un déficit de más de 1,800 megavatios y apagones que superan las 18 horas diarias en varias provincias, agravada tras la suspensión del suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo desde enero de 2026.

Como resumió con sarcasmo la usuaria Cachita: "Este es un juego de rol. Vamos a jugar a la guerra y al cocinaditio, quién se muere primero, ¿por comer o por cagarse cuando escuche el primer tiro al lado suyo?"