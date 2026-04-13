Asociación italiana envía contenedor con medicinas y artículos de primera necesidad a Cuba

La asociación italiana La Villetta per Cuba preparó este lunes un contenedor con medicinas y artículos de primera necesidad destinado a La Habana, en un nuevo gesto de solidaridad con la isla en medio de la aguda crisis humanitaria que atraviesa el país, y evidenciando –una vez más– la incapacidad del régimen de resolver los problemas de la población.
El envío incluye medicinas, material sanitario, ropa, juguetes infantiles, andadores y otros artículos esenciales, y partirá próximamente hacia Cuba, según informó la agencia Prensa Latina.
La asociación, presidida por Luciano Iacovino, lleva tres décadas realizando envíos regulares de ayuda humanitaria a la isla y cuenta con el respaldo de Lázaro Martín Díaz, coordinador de asociaciones de cubanos residentes en el centro y sur de Italia.
La misión diplomática cubana en Italia, encabezada por el embajador Jorge Luis Cepero, apoyó la presentación del contenedor.
La Embajada de Cuba en Italia agradeció públicamente la iniciativa a través de su cuenta en X: "Agradecemos a todos los amigos de Cuba y personas de bien que aportaron a esta noble iniciativa".
Este envío llega en un contexto de grave emergencia en la isla, marcado por apagones de hasta 25 horas y déficits de 2,000 megavatios, mientras la ONU lanzó un plan de emergencia de 94.1 millones de dólares para hacer frente a la situación.
Cabe recordar que el 30 de marzo Trump permitió de facto la llegada de combustible a la isla, en un giro que alivió parcialmente la presión energética.
Este envío no es el primero del año.
En febrero, La Villetta per Cuba completó el tercer y último viaje del denominado carico de Terni, consolidando así una larga trayectoria de apoyo humanitario a Cuba desde Italia, recordó Radio Galileo.
La complicidad italiana con el régimen de la isla también se ha expresado en las calles: más de 10,000 personas marcharon en Roma desde el Coliseo Romano en una multitudinaria manifestación de apoyo.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de ayuda humanitaria ha enviado la asociación italiana La Villetta per Cuba a Cuba?
La asociación italiana La Villetta per Cuba ha enviado un contenedor con medicinas y artículos de primera necesidad a La Habana. Este envío incluye material sanitario, ropa, juguetes infantiles, andadores y otros artículos esenciales, como parte de un gesto de solidaridad hacia la isla en medio de una crisis humanitaria aguda.
¿Cuál es el contexto actual de la crisis en Cuba que motiva estos envíos de ayuda internacional?
Cuba está enfrentando una grave crisis energética con apagones de hasta 25 horas y déficits de 2,000 megavatios, además de una crisis económica y social. La situación se ha agravado debido a un modelo económico ineficiente y al colapso del sistema eléctrico nacional, lo que ha motivado la llegada de ayuda humanitaria de diversos países y organizaciones internacionales.
¿Cómo se está gestionando la distribución de la ayuda humanitaria que llega a Cuba?
La distribución de la ayuda humanitaria en Cuba se coordina a través de organismos estatales como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, esto ha generado críticas y preocupaciones sobre la transparencia en la distribución y si realmente llega a la población más necesitada.
¿Qué otras iniciativas internacionales se han llevado a cabo para ayudar a Cuba?
Además de la ayuda de Italia, otras iniciativas como el "Nuestra América Convoy to Cuba", han movilizado más de 20 toneladas de ayuda humanitaria desde diversas partes del mundo. La ONU también ha lanzado un plan de emergencia de 94.1 millones de dólares para Cuba. Países como China, Venezuela y España han enviado cargamentos con alimentos, medicinas y materiales de emergencia.
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