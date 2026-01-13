“Los hermanos Rodríguez entregaron a Maduro”: La historia que empieza a salir, según exinvestigador de la DEA

Vídeos relacionados:
La sorprendente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha desatado una ola de análisis sobre lo que realmente ocurrió dentro del núcleo del poder chavista.
En una entrevista concedida a Noticias Caracol, Rodil sostuvo sin rodeos que “los hermanos Rodríguez entregaron a Nicolás Maduro”, impulsados por una ambición política que los llevó a calcular que el ciclo del mandatario estaba llegando a su fin. “Vieron una oportunidad cuando percibieron que los días de Maduro estaban contados y pensaron que podían quedarse con el control del gobierno”, aseguró.
El exinvestigador explicó que, en particular, Delcy Rodríguez habría encabezado contactos con Estados Unidos creyendo que podría mantenerse en el poder tras la salida de Maduro.
“Ella negoció pensando que el presidente Trump la estaba invitando a una fiesta y terminó invitada a un funeral”, afirmó Rodil, en una de las frases más duras de la entrevista. Según su análisis, Delcy nunca consideró que Washington no reconocía la legitimidad de Maduro y, por tanto, tampoco la suya.
Rodil fue aún más gráfico al describir el rol actual de la dirigente chavista: “Hoy su misión no es gobernar, sino entregar los restos del cartel. Es la directora de la funeraria”, dijo, aludiendo al desmantelamiento progresivo del llamado Cartel de los Soles.
Sobre el peso real de los hermanos Rodríguez dentro del chavismo, el exfuncionario sostuvo que su peligrosidad ha sido subestimada durante años. “Son más criminales que Maduro, pero han sido más astutos. Han sobrevivido más tiempo sin acusaciones formales”, afirmó, señalando que Delcy Rodríguez enfrenta investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con corrupción, narcotráfico y vínculos con organizaciones consideradas terroristas.
En la entrevista con Noticias Caracol, Rodil advirtió además que la situación de los Rodríguez podría empeorar si no cumplen con las exigencias de Washington. “Ella sabe que, si no hace lo que le están demandando, puede tener un futuro peor que el de Maduro”, sentenció.
Las declaraciones del exinvestigador aportan una narrativa explosiva sobre la caída del chavismo desde dentro, en un momento en que Venezuela enfrenta una transición incierta y la región observa con atención cómo figuras clave del régimen comienzan a quedar expuestas. Para Rodil, el mensaje es claro: “Trump no está jugando, y cuando dice que va a acabar con el cartel, lo hace”.
La historia, según advierte, apenas comienza a salir a la luz.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la situación en Venezuela
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. La captura fue parte de una operación militar sin precedentes que involucró a varias agencias federales estadounidenses.
¿Qué papel jugaron los hermanos Rodríguez en la captura de Maduro?
Según un exinvestigador de la DEA, los hermanos Rodríguez, especialmente Delcy Rodríguez, entregaron a Nicolás Maduro a las autoridades estadounidenses con la intención de tomar el control del gobierno tras percibir que el ciclo de Maduro estaba llegando a su fin.
¿Qué condiciones ha impuesto Estados Unidos a Delcy Rodríguez para gobernar Venezuela?
Delcy Rodríguez deberá cumplir con las exigencias de Washington para mantenerse en el poder, incluyendo frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, expulsar a agentes de países hostiles y detener la venta de petróleo a adversarios estadounidenses. Su liderazgo está condicionado a su cooperación con Estados Unidos.
¿Cuál es la situación actual de Delcy Rodríguez en Venezuela?
Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Su rol es visto como transitorio y bajo la tutela política de Estados Unidos, quien ha impuesto una serie de condiciones para evitar una nueva acción militar en Venezuela.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Maduro para el régimen chavista?
La captura de Maduro ha generado tensiones internas dentro del chavismo, con figuras clave quedando expuestas y bajo presión de cumplir con las demandas de Estados Unidos. La situación marca un posible inicio de una transición política en Venezuela, aunque con gran incertidumbre sobre el futuro del régimen y la estabilidad del país.
