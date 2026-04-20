Régimen cubano niega ultimátum de Trump para liberar presos políticos tras confirmar reunión con EE. UU.

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El régimen cubano confirmó este lunes la celebración de una reunión entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos en La Habana, pero negó que Washington haya impuesto plazos o condiciones durante el encuentro, en contradicción directa con lo revelado por medios estadounidenses.

El subdirector general a cargo de EE. UU. del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Alejandro García del Toro, ofreció declaraciones al diario oficial Granma en las que confirmó el encuentro, aunque insistió en que se trató de un intercambio "respetuoso y profesional".

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores", declaró García del Toro, quien subrayó que ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios.

Sin embargo, medios estadounidenses habían reportado que esta fue la primera vez desde 2016 que un avión del gobierno estadounidense aterrizó en Cuba, y que Washington habría fijado un plazo que vencería alrededor del 24 de abril para que el régimen liberara a presos políticos.

Entre los nombres mencionados en el contexto de las negociaciones figuran artistas y activistas como Otero Alcántara y Maykel Osorbo, del Movimiento San Isidro.

Luis Manuel Otero Alcántara puso fin a una huelga de hambre el 6 de abril, tras semanas de tensión, en un caso que había generado amplia atención internacional. Previamente, un tribunal cubano había rechazado un recurso de habeas corpus a su favor el 23 de marzo.

Según reportes previos, la delegación estadounidense también propuso llevar el servicio de internet satelital Starlink a Cuba como parte de las conversaciones.

Según el reporte de USA Today, en las negociaciones habría participado además el nieto de Raúl Castro y jefe de su seguridad personal, lo que subraya el alto nivel político del encuentro.