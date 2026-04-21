Cubano denuncia la muerte de jimaguas de cinco meses por fallas del sistema de salud en Cuba

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Un cubano identificado como Junior Puertas denunció en Facebook la muerte de sus sobrinos jimaguas de cinco meses de edad, atribuyendo el fallecimiento a la negligencia del sistema de salud cubano, la escasez de medicamentos y las fallas logísticas de los hospitales de la isla.

"No había escrito por respeto a sus padres, pero que Cuba entera sepa y el mundo que la mala administración y las negligencias en los hospitales de Cuba conllevaron al fallecimiento de mis sobrinos de 5 meses de edad, jimaguas para que sepan", escribió Puertas en su publicación sin identificar el hospital o la provincia donde ocurrieron los lamentables hechos.

El denunciante expresó además su indignación por la falta de recursos médicos, al asegurar que “cinco meses de unos angelitos que no paraban de luchar y la maldita sangre nunca llegó, pero combustible para todas esas payasadas sí hay, y medicamentos para los hijos de ellos también”, en referencia a las autoridades.

"Cuando ustedes sufran lo que sufrieron esos padres y la familia hablamos, ¿ok?", añadió, con fuertes críticas al sistema.

En la sección de comentarios de su publicación, Puertas reiteró sus denuncias y aseguró que la sangre necesaria estaba en el banco, pero no fue trasladada a tiempo por fallas logísticas, pese a que los niños la requerían con más de seis horas de antelación.

Añadió que no responsabiliza a los médicos, sino al sistema de salud cubano, cuyo deterioro —según afirmó— termina afectando directamente a familias como la suya.

El caso se suma a una cadena de denuncias sobre el deterioro del sistema sanitario cubano.

El ministro de Salud cubano admitió en julio de 2025 el incremento sostenido de la mortalidad infantil en el país, una tendencia que las autoridades han reconocido pero no han logrado revertir.

La situación en los centros hospitalarios cubanos es crítica. Recientemente se denunció negligencia en el banco de sangre del Hospital Lenin, uno de los principales centros de salud del país, lo que refleja el colapso generalizado de la infraestructura médica.

La escasez de medicamentos agrava aún más el panorama. Según datos recientes, apenas el 3% de los ciudadanos encontró los medicamentos que necesitaba, una cifra que evidencia el colapso del sistema de abastecimiento farmacéutico en la isla.

Familias cubanas se ven obligadas con frecuencia a pedir donaciones de insumos médicos básicos para poder atender a sus seres queridos hospitalizados, ante la falta de recursos en los centros de salud del país.

El panorama estadístico confirma la gravedad de la crisis. Cuba cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil que alarma a especialistas y organismos internacionales, convirtiendo la muerte de bebés como los sobrinos de Junior Puertas en una tragedia que se repite con dolorosa frecuencia en toda la isla.