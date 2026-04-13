Piden ayuda para madre soltera con cinco niños en Cuba

Una joven cubana de 26 años identificada como Sarabi Pedro Tovega se convirtió en el centro de un llamado urgente de solidaridad tras ser visitada por el Proyecto YA, una iniciativa ciudadana que difundió su caso el sábado a través de Instagram.
Sarabi es madre soltera de cinco hijos y se encuentra en período de posparto: los dos más pequeños son gemelos recién nacidos de apenas 20 días de vida al momento de la publicación.
En el video, ella misma describe su situación con crudeza: "Me llamo Sarabi, tengo cinco niños. El primero lo tuve a los 19 años y en este momento soy madre soltera. La situación aquí en Cuba es muy difícil para criar cinco niños. Y nada, salir adelante es lo que me toca."
Las condiciones en que vive la familia son de extrema pobreza. Sarabi cocina con carbón porque los apagones son constantes en Cuba, y lava la ropa en el mismo espacio donde prepara los alimentos. Una situación que refleja el drama de miles de familias en un país donde el déficit habitacional en la isla supera las 900,000 viviendas.
"Yo lavo, es ahí donde cocino, que cocino con carbón, porque también nos afecta mucho el tema de la corriente aquí", relata la joven.
Su testimonio evidencia cómo el Estado cubano ha incumplido sistemáticamente sus promesas de apoyo a madres solteras.
Casos como el de Sarabi demuestran que las redes sociales se han convertido en el principal canal de ayuda para cubanos en situación de vulnerabilidad, permitiendo movilizar donaciones y apoyo de la comunidad tanto dentro como fuera de la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Madres Solteras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de Sarabi Pedro Tovega, la madre cubana con cinco hijos?
Sarabi Pedro Tovega es una madre soltera de 26 años con cinco hijos, dos de ellos gemelos recién nacidos. Su situación es crítica debido a la precariedad en la que vive, como tener que cocinar con carbón debido a los constantes apagones en Cuba. Su caso ha sido difundido por el Proyecto YA en busca de ayuda y solidaridad.
¿Cómo afectan los apagones prolongados a las familias cubanas?
Los apagones prolongados en Cuba afectan gravemente la vida diaria de las familias, limitando tareas esenciales como cocinar y conservar alimentos. Muchas familias se ven obligadas a recurrir al uso de carbón para preparar sus comidas, y los apagones continuos generan ansiedad y estrés, especialmente en hogares con niños.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la ayuda a familias vulnerables en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en un canal crucial para movilizar ayuda y solidaridad hacia familias vulnerables en Cuba. A través de estas plataformas, se comparten casos como el de Sarabi Pedro Tovega, lo que permite que tanto cubanos en la isla como en el exterior puedan contribuir con donaciones y apoyo.
¿Por qué se considera que el Estado cubano ha incumplido sus promesas de apoyo a madres solteras?
El Estado cubano ha incumplido sus promesas de apoyo a madres solteras al no proporcionar las condiciones mínimas necesarias para su bienestar. Casos como el de Sarabi reflejan la falta de atención estatal ante problemas estructurales, como el déficit habitacional y la crisis energética, que afectan especialmente a las madres solteras y sus familias.
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