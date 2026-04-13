Piden ayuda para madre soltera con cinco niños en Cuba

Una joven cubana de 26 años identificada como Sarabi Pedro Tovega se convirtió en el centro de un llamado urgente de solidaridad tras ser visitada por el Proyecto YA, una iniciativa ciudadana que difundió su caso el sábado a través de Instagram.

Sarabi es madre soltera de cinco hijos y se encuentra en período de posparto: los dos más pequeños son gemelos recién nacidos de apenas 20 días de vida al momento de la publicación.

En el video, ella misma describe su situación con crudeza: "Me llamo Sarabi, tengo cinco niños. El primero lo tuve a los 19 años y en este momento soy madre soltera. La situación aquí en Cuba es muy difícil para criar cinco niños. Y nada, salir adelante es lo que me toca."

Las condiciones en que vive la familia son de extrema pobreza. Sarabi cocina con carbón porque los apagones son constantes en Cuba, y lava la ropa en el mismo espacio donde prepara los alimentos. Una situación que refleja el drama de miles de familias en un país donde el déficit habitacional en la isla supera las 900,000 viviendas.

"Yo lavo, es ahí donde cocino, que cocino con carbón, porque también nos afecta mucho el tema de la corriente aquí", relata la joven.

Su testimonio evidencia cómo el Estado cubano ha incumplido sistemáticamente sus promesas de apoyo a madres solteras.

Casos como el de Sarabi demuestran que las redes sociales se han convertido en el principal canal de ayuda para cubanos en situación de vulnerabilidad, permitiendo movilizar donaciones y apoyo de la comunidad tanto dentro como fuera de la isla.