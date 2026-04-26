Marco Rubio comparte icónica imagen en el Despacho Oval tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales

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El secretario de Estado Marco Rubio publicó este domingo en su cuenta de Instagram una imagen tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el escueto pie de foto «Last night» (Anoche), horas después de ser evacuado junto al presidente Donald Trump y otros altos funcionarios durante el tiroteo que interrumpió la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca.

El incidente ocurrió el sábado a las 8:36 p.m. en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., donde se celebraba el evento con más de 2,000 asistentes. Un hombre identificado como Cole Tomas Allen, maestro de 31 años originario de Torrance, California, irrumpió armado con escopeta, pistola y cuchillos en el puesto de control de seguridad del hotel y disparó entre cinco y ocho tiros.

El Servicio Secreto neutralizó y detuvo a Allen en el lobby antes de que pudiera acceder al salón principal, evitando una tragedia mayor. Un agente resultó con una herida leve detenida por su chaleco antibalas; no hubo víctimas fatales.

Entre los evacuados estuvieron Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete, incluidos Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Kash Patel.

Trump confirmó la detención esa misma noche en su red social Truth Social: «El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido».

En una rueda de prensa de urgencia celebrada en la madrugada desde la Casa Blanca, el presidente elogió al Servicio Secreto y calificó al sospechoso como una «persona enferma», añadiendo con ironía: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso».

Un manifiesto atribuido a Allen, obtenido por el diario New York Post y confirmado por fuentes del FBI, revela que el atacante se autodenominaba «Friendly Federal Assassin» y tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump, priorizando blancos de mayor a menor rango, «probablemente incluyendo al Presidente», según confirmó el fiscal general interino Todd Blanche.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el acto como un intento de asesinato contra Trump y altos cargos, exigiendo el fin de la «violencia política». Trump, por su parte, publicó en Truth Social exigiendo acelerar la construcción de un salón de eventos seguro en la Casa Blanca y anunció la reprogramación de la cena de corresponsales en 30 días.

La imagen de Rubio en el Despacho Oval, símbolo por excelencia del poder ejecutivo estadounidense, fue interpretada como un gesto de continuidad institucional y fortaleza ante el ataque. El evento del sábado representa el tercer ataque contra Trump en menos de un año, lo que ha elevado la preocupación sobre la seguridad del presidente y su gabinete.

Allen fue dado de alta de un hospital y quedó bajo custodia del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., con audiencia judicial programada para este lunes.