Marco Rubio denuncia presión energética de Irán: «Se jactan de tener al mundo en sus manos»

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió este lunes que el Estrecho de Ormuz representa «el equivalente a un arma nuclear económica» que Irán intenta usar contra el mundo.

Rubio fue entrevistado por el corresponsal jefe de Fox News, Trey Yingst, en el programa Special Report, donde describió con crudeza la estrategia de presión energética del régimen iraní: «Se jactan de ello. Colocan vallas publicitarias en Teherán presumiendo de cómo pueden tener en rehenes entre el 20% y el 25% de la energía mundial. Imaginen si esas mismas personas tuvieran acceso a un arma nuclear. Tendrían a toda la región como rehén».

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión. El 19 de marzo de 2026, Irán cerró formalmente el estrecho mediante minas, drones y misiles, atacando más de 20 buques comerciales, varado unos 2,000 barcos con 20,000 marineros y colapsando el tráfico naval en un 97%.

El precio del crudo Brent escaló de 67 a más de 126 dólares por barril.

La crisis se desencadenó el 28 de febrero con la Operación Furia Épica, un ataque conjunto de EE.UU. e Israel que destruyó más de 9,000 objetivos militares iraníes y causó la muerte del líder supremo Alí Jameneí.

Irán respondió con la Operación Promesa Verdadera 4, lanzando más de 500 misiles y 2,000 drones contra Israel y 27 bases estadounidenses.

El pasado domingo, Irán propuso reabrir el estrecho y pausar las discusiones nucleares, pero Rubio rechazó la oferta como inaceptable.

El secretario insistió en que cualquier acuerdo debe incluir el desmantelamiento permanente del programa nuclear iraní: «Tenemos que garantizar que cualquier acuerdo que se alcance impida definitivamente que Irán avance hacia un arma nuclear en cualquier momento».

La posición de Washington exige además una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrece solo una pausa de cinco años y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones de guerra, lo que hace las negociaciones entre EE.UU. e Irán extremadamente difíciles.

Rubio describió también el estado interno de Irán como devastador: economía «aplastada», inflación disparada, sequía persistente, dificultades para pagar salarios, pérdida de la mitad de sus misiles y ausencia de marina y fuerza aérea.

Señaló que el liderazgo iraní está «fracturado», con negociadores en desacuerdo interno, aunque consideró que Teherán está «serio» en buscar una salida a su «desastre».

El pasado domingo, el presidente Trump canceló el viaje de sus enviados a Islamabad y exigió que Irán llame directamente si quiere continuar negociando, afirmando que «el tiempo juega a favor de Washington».

El pasado viernes, Irán había declarado el estrecho «completamente abierto», lo que provocó un alivio momentáneo en los precios de la gasolina, aunque el sábado reimpuso el «control estricto» sobre el paso marítimo.

Rubio ya había advertido en marzo, durante una reunión del G7 en París, que «el intento de Irán de controlar permanentemente el Estrecho de Ormuz nunca se permitirá», posición que mantiene mientras EE.UU. sostiene el bloqueo naval en el Golfo de Omán con pérdidas estimadas para el régimen iraní de entre 435 y 500 millones de dólares diarios.