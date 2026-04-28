¿Quién quiere? La receta del durofrío de guayaba cubano que no sabías que necesitabas ver

El cocinero cubano Maykel Cook publicó ayer en TikTok un video de 22 segundos con la receta del durofrío de guayaba, el icónico helado casero de la infancia cubana, y desató una oleada de nostalgia entre la comunidad de la diáspora.

«¿Qué vola mi gente? Los niños cubanos de ahora comerse un duro frío porque con el problema de la corriente ya no hay quien los haga. Pero hoy vamos a recordar nuestra infancia, así que vamos a meterle mano», arranca Maykel en el clip.

La receta es fiel a la tradición: pulpa de guayaba licuada con agua y azúcar, vertida en una lata de refresco cortada por la mitad, con un palito de madera insertado antes de llevar al congelador durante al menos seis horas.

«En cualquier esquina te vendían estas paleticas que lo que valían era un peso y te las hacían lo mismo de guayaba, de mango, de chocolate, que fuera», recuerda el cocinero, describiendo un postre que durante décadas fue el helado del pueblo cubano.

«Y las clásicas se hacían así, con una latica cortada por el medio y un palito. Es que este era el helado del niño cubano con el que nos criamos, ya tú sabes», añade.

El video llega en un momento especialmente simbólico: ese mismo día, el déficit de generación eléctrica en Cuba superó los 1,400 MW, con una disponibilidad de apenas 1,675 MW frente a una demanda de 2,486 MW.

Los apagones en Cuba llegan a durar hasta 24 horas continuas en algunas zonas del país, lo que hace prácticamente imposible mantener alimentos congelados en los hogares y convierte al durofrío casero en un lujo inalcanzable para quienes viven en la isla.

La creatividad, sin embargo, no se rinde: en noviembre de 2025, una cubana en Holguín usaba agua de arroz como base alternativa para elaborar durofríos ante la escasez de ingredientes.

El video de Maykel se inscribe en una tendencia más amplia de cubanos en el exilio que comparten en TikTok recetas nostálgicas de su niñez. Desde la receta de chiviricos cubanos hasta los capuchinos que hacen la boca agua, estos videos generan miles de comentarios evocando meriendas escolares y sabores de la infancia.

El durofrío se elaboraba en sabores de coco, mango, guayaba, tamarindo y chocolate, y también con refrescos instantáneos como Toki. Su bajo costo —un peso— lo convirtió en el postre accesible por excelencia, incluso durante el Período Especial de los años 90.

Maykel cierra el video con su sello habitual: «No te olvides de seguirme si te gusta ver cómo inventa un cubano en la cocina».