Televisión cubana transmite imágenes de Raúl Castro tras semanas de rumores sobre su salud

La televisión estatal cubana emitió este sábado imágenes de Raúl Castro asistiendo a un acto oficial por el 60 aniversario de la creación del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del diario oficialista Granma, en la Sala Universal de la capital, tras semanas de rumores no confirmados sobre un supuesto deterioro de su salud.

En el material, el General de Ejército aparece ingresando al recinto junto al gobernante Miguel Díaz-Canel y recibiendo una prolongada ovación.

La transmisión mostró a Raúl Castro como protagonista del homenaje —junto a los también nonagenarios José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés—, en un guion centrado en la unidad del Partido y el papel del diario Granma como órgano oficial.

El encuadre, fuertemente ceremonial, evitó cualquier alusión al estado de salud del exmandatario, pese a los bulos recientes.

El discurso central de Díaz-Canel en el acto reivindicó la “unidad como garantía” del proyecto político, el papel de Granma y la vigencia de la carta del Che como antídoto contra “campañas enemigas”.

El tono reforzó la dimensión simbólica del evento y presentó a Raúl como referente vivo de la continuidad, sin ofrecer elementos informativos nuevos sobre su situación personal.

La aparición televisiva funciona como respuesta implícita a los comentarios sobre su salud, pero no despeja dudas.

Cuba mostró a Raúl Castro en un acto de alto contenido simbólico en plena ola de rumores; la pieza televisiva confirma su presencia, pero omite detalles sobre su estado de salud, priorizando el mensaje político de unidad y continuidad partidaria.

Ausencia pública

Hasta ahora, la última aparición pública confirmada de Raúl Castro había tenido lugar el 13 de agosto en Birán, durante el acto conmemorativo por el 99 cumpleaños del dictador Fidel Castro.

En aquella ocasión, el general se mostró visiblemente frágil y fue asistido por funcionarios en sus desplazamientos.

Tras ese evento, su nombre volvió a mencionarse en la prensa estatal solo de forma indirecta, como remitente de ofrendas florales o mensajes protocolarios, pero no volvió a verse en público.

Su ausencia en el funeral del viceprimer ministro Ricardo Cabrisas, el pasado 17 de septiembre, fue uno de los hechos que más alimentó las sospechas sobre su estado.

