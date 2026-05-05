Sandro Castro agradece a este repartero cubano por mencionarlo en sus canciones

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro, publicó esta semana un video en las historias de su cuenta de Instagram para agradecer públicamente al reguetonero cubano Baby Maykol por incluir su nombre en varias de sus canciones.

En el mensaje, grabado con su tono habitual de humor y camaradería, Sandro cita directamente una frase que aparece en los temas del artista: «hey Sandro tú lo conoces maldito Sandro».

«Pues sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días, quiero dar un gran saludo a mi hermano Baby Maykol que siempre me mencionas en todos tus canciones. De verdad muchísimas gracias por mencionarme Maykol en todas tus canciones, le estás metiendo bien duro, géneros sí, así en mano, bendiciones de vampirash», dijo Sandro en el video.

El mensaje cierra con su firma habitual «vampirash», el apodo que usa como alter ego humorístico en sus redes sociales, donde acumula más de 160,000 seguidores.

Este gesto refuerza el vínculo que Sandro Castro ha ido construyendo con la escena del reparto cubano durante el último año. En junio de 2025, Sandro anunció su propia incursión en la música urbana cubana, y en septiembre de ese mismo año reveló que grabaría música de reparto tras expresar su admiración por Chocolate MC.

Su relación con el género no ha estado exenta de roces. El reguetonero El Chulo lo llamó «lata vieja» y «descará», a lo que Sandro respondió con burlas en redes sociales. También dejó un mensaje de apoyo a Chocolate MC tras el juicio del artista en Miami en noviembre de 2025.

Baby Maykol es un artista emergente del reparto y trap cubano que ha ganado visibilidad con varios lanzamientos en 2025. Entre sus trabajos figuran «Tiene De Mami De Papi», «La Bebida» junto a Wow Popy y «Plakata», lanzada el 26 de noviembre de 2025 junto a Seikan Anikila y L Maldito 13. También participó en el tema colectivo «El reparto más duro que tiene Cuba», publicado en diciembre de 2025 junto a figuras como El Chacal, Jacob Forever, Yomil y El Chulo, una producción que reunió a lo más destacado del género.

El artista trabaja bajo el sello Gallery Music con Greenup Studios y ha colaborado también con Befocus Music, consolidándose como uno de los talentos en ascenso del género urbano cubano.

Mencionar a Sandro Castro en sus letras puede leerse como un guiño a la figura pública más polémica de la élite cubana, alguien que —más allá de su apellido— ha logrado construir una presencia propia en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. El propio Sandro, dueño del bar EFE en el Vedado habanero, declaró en marzo de 2026 a la cadena CNN que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas, y criticó abiertamente a Díaz-Canel.