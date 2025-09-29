"No vinimos a quitarle nada a nadie": cubana en México se defiende de ataque en redes y recibe apoyo

Una joven cubana radicada en México ha generado revuelo en redes sociales tras responder a un comentario xenófobo que sugería que los migrantes “quitan el trabajo” a los mexicanos.
En un video publicado en TikTok, la usuaria @maryfra.21 respondió: “Nosotros no vinimos a quitarle nada a nadie porque además el trabajo no se quita, se gana con esfuerzo y para todos sale el sol, solo queremos salir adelante, como todos, ya que en nuestro país no pudimos. Besitos”.
El mensaje se convirtió en viral y provocó una ola de respaldo por parte de usuarios mexicanos que rechazaron los ataques. Comentarios como “Aquí hay trabajo para todos, el que quiere trabajar lo encuentra”, “La gente honesta y trabajadora es bienvenida donde sea” o “No les hagas caso a los que critican, tú échale ganas” se repiten entre las respuestas.
Otros le escribieron: “Eres bienvenida, hermana cubana”, “Tú sigue adelante, no hagas caso de la gente negativa”, y “Son muy amables en las tiendas, así da gusto comprar”. También hubo quienes le ofrecieron palabras de afecto como: “Mi amor, tú no le pongas atención a la gente negativa, te lo dice un mexicano”, o “Preciosa, no tienes que explicar nada, si estás feliz, eso es todo”.
Algunos incluso reflexionaron sobre experiencias similares: “Ese mismo problema tenemos los mexicanos pero con los gringos”, o “Así dicen en USA y no hacen el trabajo que hacen los latinos”. Otro escribió: “Una persona migra por necesidad, no por gusto. No debe de haber fronteras. Dios te bendiga”.
Aunque entre los cientos de comentarios también hubo críticas, cuestionamientos o tonos sarcásticos, la mayoría se expresaron en defensa de la joven cubana: “No les hagas caso, esas personas que te dicen eso son los más flojos”, “El trabajo se gana con esfuerzo, nadie te lo quita”, y “México te recibe con los brazos abiertos”.
En un video anterior, @maryfra.21 también respondió con firmeza a quienes le pedían que regresara a Cuba, afirmando que no entendía esa “obsesión” y asegurando que era feliz viviendo en México.
Una postura similar ha expresado @cossettemarian, quien mostró su residencia permanente en TikTok como argumento para defender su derecho a permanecer en el país, y declaró: “Aquí ya fui bienvenida, aquí ya me aceptaron, a mí y a todos los cubanos que tenemos papeles”.
También la creadora @gleydis_garcia23 reaccionó con claridad cuando recibió mensajes que le pedían regresar a Cuba, y explicó que muchos migran por necesidad, no por gusto. “Nosotros no le hacemos daño a nadie aquí para que me digan eso”, afirmó en su video.
Estos testimonios reflejan una tendencia creciente de migrantes cubanos que utilizan TikTok para visibilizar su integración en México, responder a discursos de rechazo y reafirmar su derecho a prosperar en un nuevo país.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de migrantes cubanos en México
¿Por qué la joven cubana en México respondió a los comentarios xenófobos en redes sociales?
La joven cubana, identificada como @maryfra.21, respondió a comentarios xenófobos en redes sociales que sugerían que los migrantes "quitan el trabajo" a los mexicanos. Ella aclaró que los migrantes no vienen a quitar nada a nadie, sino a trabajar con esfuerzo para salir adelante. Su mensaje se volvió viral y recibió mucho apoyo por parte de usuarios mexicanos que rechazaron las críticas.
¿Cómo ha sido la reacción en México hacia los migrantes cubanos?
La reacción hacia los migrantes cubanos en México ha sido mixta. Mientras que muchos mexicanos han mostrado apoyo y solidaridad, otros han expresado comentarios xenófobos y críticas hacia su presencia en el país. En general, hay una tendencia creciente de apoyo hacia los migrantes que trabajan honestamente y respetan las leyes locales.
¿Qué desafíos enfrentan los migrantes cubanos al intentar integrarse en México?
Los migrantes cubanos enfrentan varios desafíos al integrarse en México, incluyendo la discriminación y el rechazo por su nacionalidad. Además, pueden tener dificultades para encontrar vivienda debido a prejuicios, a pesar de tener residencia permanente y cumplir con los requisitos legales y económicos.
¿Qué papel juegan las redes sociales para los migrantes cubanos en México?
Las redes sociales han sido una herramienta crucial para los migrantes cubanos en México, permitiéndoles compartir sus experiencias, visibilizar su integración y responder a discursos de rechazo. A través de plataformas como TikTok, muchos han encontrado apoyo y han logrado abrir debates sobre su derecho a prosperar en un nuevo país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.