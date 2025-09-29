"No vinimos a quitarle nada a nadie": cubana en México se defiende de ataque en redes y recibe apoyo

Una joven cubana radicada en México ha generado revuelo en redes sociales tras responder a un comentario xenófobo que sugería que los migrantes “quitan el trabajo” a los mexicanos.

En un video publicado en TikTok, la usuaria @maryfra.21 respondió: “Nosotros no vinimos a quitarle nada a nadie porque además el trabajo no se quita, se gana con esfuerzo y para todos sale el sol, solo queremos salir adelante, como todos, ya que en nuestro país no pudimos. Besitos”.

El mensaje se convirtió en viral y provocó una ola de respaldo por parte de usuarios mexicanos que rechazaron los ataques. Comentarios como “Aquí hay trabajo para todos, el que quiere trabajar lo encuentra”, “La gente honesta y trabajadora es bienvenida donde sea” o “No les hagas caso a los que critican, tú échale ganas” se repiten entre las respuestas.

Otros le escribieron: “Eres bienvenida, hermana cubana”, “Tú sigue adelante, no hagas caso de la gente negativa”, y “Son muy amables en las tiendas, así da gusto comprar”. También hubo quienes le ofrecieron palabras de afecto como: “Mi amor, tú no le pongas atención a la gente negativa, te lo dice un mexicano”, o “Preciosa, no tienes que explicar nada, si estás feliz, eso es todo”.

Algunos incluso reflexionaron sobre experiencias similares: “Ese mismo problema tenemos los mexicanos pero con los gringos”, o “Así dicen en USA y no hacen el trabajo que hacen los latinos”. Otro escribió: “Una persona migra por necesidad, no por gusto. No debe de haber fronteras. Dios te bendiga”.

Aunque entre los cientos de comentarios también hubo críticas, cuestionamientos o tonos sarcásticos, la mayoría se expresaron en defensa de la joven cubana: “No les hagas caso, esas personas que te dicen eso son los más flojos”, “El trabajo se gana con esfuerzo, nadie te lo quita”, y “México te recibe con los brazos abiertos”.

En un video anterior, @maryfra.21 también respondió con firmeza a quienes le pedían que regresara a Cuba, afirmando que no entendía esa “obsesión” y asegurando que era feliz viviendo en México.

Una postura similar ha expresado @cossettemarian, quien mostró su residencia permanente en TikTok como argumento para defender su derecho a permanecer en el país, y declaró: “Aquí ya fui bienvenida, aquí ya me aceptaron, a mí y a todos los cubanos que tenemos papeles”.

También la creadora @gleydis_garcia23 reaccionó con claridad cuando recibió mensajes que le pedían regresar a Cuba, y explicó que muchos migran por necesidad, no por gusto. “Nosotros no le hacemos daño a nadie aquí para que me digan eso”, afirmó en su video.

Estos testimonios reflejan una tendencia creciente de migrantes cubanos que utilizan TikTok para visibilizar su integración en México, responder a discursos de rechazo y reafirmar su derecho a prosperar en un nuevo país.

