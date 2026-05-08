Gobierno cubano apuesta por inversión extranjera y mipymes para salvar el turismo

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El régimen cubano inauguró este jueves la 44ª Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) en formato completamente virtual, con mensajes del primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda transmitidos por YouTube.

La apuesta central del régimen para reactivar el sector descansa en dos novedades anunciadas por García Granda: abrir la inversión en turismo a los cubanos residentes en el exterior «bajo cualquier modalidad, con nuevas facilidades», incluyendo el arrendamiento de hoteles, y ampliar los negocios asociativos con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para enriquecer la oferta y elevar la calidad de los servicios.

García también agradeció a «las cadenas extranjeras que continúan operando en la isla pese a las presiones», en una señal de que el régimen necesita con urgencia mantener esos vínculos comerciales.

El evento, que se extiende hasta el 9 de mayo con una jornada presencial en el Parque Josone de Varadero, se celebra en el peor momento del turismo cubano en décadas: el sector cerró 2025 con apenas 1,81 millones de visitantes internacionales, su cifra más baja desde 2002 excluyendo la pandemia, y en el primer trimestre de 2026 las llegadas se desplomaron un 48% respecto al mismo período del año anterior.

Marrero afirmó que «el turismo constituye un motor que aporta ingresos destinados a la salud, la inversión social, la reparación de hoteles y el diseño de nuevos productos que fortalecen el sector».

El primer ministro aseguró que «las sanciones impuestas a Cuba no serán permanentes» y que el país estará listo para ofrecer servicios de alta calidad cuando mejoren las condiciones, al tiempo que anunció un programa especial para potenciar el turismo nacional durante el verano.

Estas medidas profundizan reformas que el propio gobierno comenzó a implementar desde FITCuba 2025, cuando Marrero anunció medidas que calificó de «audaces».

El primer resultado concreto fue el arrendamiento del hotel Iberostar Origin Laguna Azul en Varadero a la cadena española Iberostar, vigente desde el 1 de enero de 2026 y el primero de este tipo en seis décadas de control centralizado.

El formato virtual de la feria —una primera en sus 44 ediciones— refleja por sí solo la magnitud de la crisis: la ocupación hotelera en Cuba cayó al 18,9% en 2025, y las cancelaciones de vuelos y la escasez de combustible hacen inviable una feria presencial de alcance internacional.

Las declaraciones de optimismo del régimen contrastan con un hundimiento del turismo cubano en pleno auge internacional del sector a escala global, y con el hecho de que la feria se celebró el mismo día en que la administración estadounidense anunció nuevas sanciones contra empresas clave de la economía cubana.

Desde el pico histórico de 4,7 millones de turistas en 2018, Cuba ha perdido más del 61% de sus visitantes internacionales, una caída estructural que los analistas atribuyen a la crisis energética crónica, el deterioro de infraestructuras y 67 años de gestión centralizada, y que ninguna feria virtual ni anuncio de reformas parciales ha logrado detener.