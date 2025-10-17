Régimen cubano alquilará hoteles a las cadenas internacionales que ya los gestionan

Vídeos relacionados:

En un giro inédito dentro del rígido modelo económico estatal, el régimen cubano comenzará a alquilar hoteles a las cadenas internacionales que actualmente los gestionan, otorgándoles una autonomía que hasta ahora había estado prohibida por el Gobierno.

La medida busca captar divisas y reactivar el turismo -cuando la isla parece incapaz de sostener estos establecimientos- uno de los sectores más deprimidos de la economía nacional.

Según confirmaron a EFE fuentes vinculadas a las negociaciones, la primera experiencia se aplicará en el hotel Iberostar Origin Laguna Azul, en Varadero, cuyo contrato de arrendamiento con la cadena española Iberostar comenzará a regir el 1 de enero de 2026.

Hasta ahora, las cadenas extranjeras que operaban en Cuba solo podían gestionar los hoteles propiedad del Estado, bajo una fórmula mixta donde existía un doble mando: un gerente cubano designado por el Ministerio de Turismo y otro de la empresa extranjera.

Con el nuevo esquema, las compañías podrán administrar directamente las instalaciones a través de contratos de arrendamiento, una modalidad inédita en más de seis décadas de control centralizado.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz ya había adelantado en la feria turística FITCuba 2025 que el Ejecutivo evaluaba la opción de arrendar propiedades estatales como medida “para dinamizar el sector”.

Las conversaciones con Iberostar serían las primeras en concretarse, seguidas por negociaciones con cadenas chinas interesadas en el Hotel Copacabana de La Habana, según el diario oficial Granma.

Para analistas, el nuevo modelo persigue un doble objetivo. Por un lado, incrementar los ingresos en divisas en medio de una profunda crisis económica y de importaciones básicas de alimentos y combustible.

Por otro, mejorar la calidad del servicio hotelero al dar más libertad de gestión a las cadenas extranjeras, que hasta ahora estaban sujetas a los rígidos controles del conglomerado militar GAESA, que domina la industria turística del país.

“La medida busca que las cadenas puedan fijar sus propias estrategias de inversión, calidad y personal, sin esperar la aprobación de las empresas estatales”, señaló una fuente del sector turístico.

Hasta la fecha, las cadenas extranjeras estaban obligadas a pagar los salarios de su personal cubano en divisas al Estado, que luego los transfería a los empleados en pesos cubanos, con un enorme margen de retención.

Ahora, los contratos de arrendamiento permitirán que las empresas fijen directamente los salarios y condiciones laborales, una de las mayores reivindicaciones del personal del sector hotelero.

El turismo en Cuba atraviesa uno de sus peores momentos desde comienzos de siglo. En lo que va de 2025, las llegadas internacionales han caído con respecto al año anterior y se estima que cerrarán en torno a 1,8 millones de visitantes, frente a los 2,2 millones de 2024 y los 4,7 millones registrados en 2018, el récord histórico de la isla.

El Gobierno espera revertir esa tendencia con las nuevas fórmulas de arrendamiento y una mayor participación extranjera en la gestión de la infraestructura turística. El turismo es una de las tres principales fuentes de divisas del país, junto con los servicios profesionales en el exterior y las remesas familiares.