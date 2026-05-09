Candidato demócrata explica sus tres condiciones para apoyar una acción militar en Cuba

Robin Peguero, candidato demócrata al Congreso por el Distrito 27 de Florida, reveló este sábado las tres condiciones bajo las cuales apoyaría una acción militar en Cuba.

Estas condiciones son:

-Que exista una agresión directa a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses.

-Que se produzca una crisis humanitaria mayor en la isla.

-Que el régimen desate una represión sangrienta contra el pueblo cubano.

Peguero, exfiscal de homicidios en Miami y abogado graduado de Harvard, hizo estas declaraciones en una entrevista con Tania Costa en la que también se desmarcó de sectores de su propio partido y criticó tanto a la congresista republicana María Elvira Salazar como al presidente Donald Trump por su manejo de la situación en Venezuela.

«Yo solo apoyaría una acción militar en Cuba bajo tres condiciones: en respuesta a una agresión a los Estados Unidos o a nuestros ciudadanos o nuestros intereses; en caso de una crisis humanitaria mayor en Cuba; o debido a una represión sangrienta en Cuba», afirmó el candidato.

Peguero prefiere hablar de «intervención» antes que de «intervención militar», aunque reconoció que «sea quirúrgica o no quirúrgica no deja de ser una intervención».

Su postura condicional llega un día después de que la administración Trump descartara una acción militar inmediata contra Cuba, aunque Trump mantuvo deliberada ambigüedad al responder «depende de tu definición de acción militar» cuando fue preguntado al respecto.

El candidato justificó su postura condicionada señalando el caso venezolano como advertencia directa: tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez -a quien calificó de «chavista»- quedó como número dos del poder, la represión continúa y no hay democracia real.

«No tengo fe en este presidente. Mira lo que pasó en Venezuela. Tenemos allí todavía la número dos, Delcy Rodríguez, una chavista. No tenemos democracia en Venezuela», señaló Peguero.

Acusó además a la congresista Salazar de haber dicho que había que «trabajar con Delcy, darle un tiempecito», postura que rechaza categóricamente para Cuba, y criticó a Trump por haberse hecho «mejores amigos» con Rodríguez.

«Necesitamos presión máxima. No negociar, no hacerse buenos amigos como el presidente Trump hizo con Delcy. Son mejores amigos ahora. No lo entiendo», aseveró.

Frente a ese escenario, Peguero fue contundente: «Lo que necesitamos es forzar una transición económica, política, social en Cuba. Y también sacarle de ahí los líderes, el gobierno, el régimen irresponsable de Cuba».

El candidato también se desmarcó de los representantes demócratas que han visitado la isla elogiando al régimen o criticando el embargo.

«No estoy de acuerdo con eso. Y mira, somos diferentes», dijo; añadiendo: «Yo no voy a servir a mi partido, solo al pueblo».

Esta posición resulta relevante en un contexto en que el 79% de los cubanos y cubanoamericanos del sur de Florida apoya una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, según una encuesta del Miami Herald publicada en abril.

Sobre el papel del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Peguero adoptó una postura que rompe con el ala progresista de su partido.

«Necesitamos ICE. Necesitamos personas que trabajan para deportar a los criminales violentos. Lo que no necesitamos son agentes en las calles matando a las personas», dijo.

Peguero busca desbancar a Salazar en el Distrito 27, que es 74% hispano e incluye Little Havana, Coral Gables y partes de Kendall, considerado uno de los escaños más competitivos de 2026 y un barómetro del apoyo latino a la administración Trump.

La primaria demócrata en ese distrito está fijada para el 18 de agosto de 2026, y el debate sobre una posible intervención en Cuba seguirá siendo uno de los ejes centrales de la campaña en una comunidad que, según los analistas, evalúa con atención cada posición sobre el futuro de la isla.