«Soy un dictador muy extraño»: Díaz-Canel responde a críticas y desafía amenazas de Trump

Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista al diario español Público durante la marcha del Primero de Mayo en La Habana, en la que ironizó sobre las acusaciones de dictadura, desafió las amenazas militares de Washington y defendió la retórica de resistencia del régimen cubano ante la presión máxima de la administración Trump.
La entrevista, publicada el pasado jueves por Público, se desarrolló en tres escenarios: la Plaza de la Revolución, la Avenida Paseo durante la marcha y la Tribuna Antiimperialista frente a la embajada estadounidense. Ese mismo día, Trump firmó un nuevo paquete de sanciones contra Cuba y declaró ante seguidores en Florida: «Vamos a tomar Cuba casi de inmediato».
Ante esas amenazas, Díaz-Canel respondió con una frase que resume la postura del régimen: «Si nos agreden, aquí habrá combate».
Sobre las acusaciones de gobernar una dictadura, el mandatario cubano recurrió a la ironía: «Y yo soy un dictador muy extraño: un dictador que puede compartir con su pueblo, que puede marchar junto a su pueblo».
La afirmación resulta llamativa en un país donde centenares de presos políticos permanecen encarcelados, donde el periodista independiente Ángel Cuza fue arrestado el 30 de abril frente a su hija por agentes de la Seguridad del Estado, y donde se documentaron presiones sobre trabajadores y extracción de niños de escuelas para engrosar las marchas.
Sobre la crisis energética, Díaz-Canel calificó el embargo petrolero como «un castigo colectivo que ha venido a recrudecer aún más el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba», y acusó a Washington de querer «vencernos por asfixia».
Lo que omitió es que los apagones en Cuba superan las 24 horas diarias y afectan a más del 60% del territorio, con un déficit de generación que superó los 1.900 MW el pasado jueves, producto de décadas de desinversión y mala gestión del régimen.
En política exterior, Díaz-Canel acusó a Trump de haber «renovado la doctrina Monroe» con lo que llamó el «corolario Trump», y denunció que Washington vuelve a mirar a América Latina «como el traspatio».
Sobre las relaciones con Estados Unidos, adoptó un tono más conciliador: «Aquí no se han quemado nunca banderas norteamericanas», dijo, y aseguró aspirar a «una relación civilizada entre vecinos» pese a las diferencias ideológicas.
La marcha del Primero de Mayo, que este año se trasladó de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista bajo el argumento de «austeridad», registró una asistencia notablemente inferior a años anteriores, según reportes independientes.
Raúl Castro presidió el acto político central en su primera reaparición pública desde el noveno Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en marzo.
No es la primera vez que Díaz-Canel adopta este tono desafiante. En abril, advirtió que un ataque de EE.UU. provocaría pérdidas inmensas para ambas naciones, y en su entrevista con NBC News afirmó: «No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la Revolución».
El día siguiente a la marcha, el mandatario publicó en sus redes sociales otra advertencia: «Ningún agresor encontrará rendición en Cuba».
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Cuba y Estados Unidos bajo el mandato de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo respondió Miguel Díaz-Canel a las amenazas de Estados Unidos?
Díaz-Canel afirmó que si Cuba es agredida, habrá combate. Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de tensiones crecientes, con amenazas de intervención militar por parte del gobierno de Trump. Díaz-Canel ha mantenido un discurso desafiante y ha señalado la preparación del pueblo cubano para defender la soberanía del país.
¿Cuáles son las principales acusaciones del régimen cubano contra Estados Unidos?
El régimen cubano, encabezado por Díaz-Canel, acusa a Estados Unidos de llevar a cabo una "guerra ideológica, cultural y mediática" contra Cuba. Además, califica las sanciones estadounidenses como un "castigo colectivo" que busca asfixiar económicamente a la isla y provocar un cambio de régimen. Díaz-Canel ha utilizado retórica antimperialista para criticar a la administración Trump y ha tildado al gobierno estadounidense de "fascista".
¿Cuál es la situación energética en Cuba en medio de estas tensiones?
Cuba enfrenta una grave crisis energética, con apagones que superan las 24 horas diarias en gran parte del territorio. Esta situación es atribuida por el régimen al embargo petrolero impuesto por Estados Unidos, aunque también se debe a décadas de mala gestión y desinversión en el sector energético. El déficit de generación ha alcanzado niveles críticos, afectando gravemente la vida diaria de los cubanos.
¿Qué postura ha adoptado Díaz-Canel respecto a un posible diálogo con Estados Unidos?
Díaz-Canel ha expresado disposición para dialogar con Estados Unidos, pero insiste en que debe ser sin presiones. Aunque ha mantenido una retórica desafiante ante las medidas de Trump, también ha mostrado interés en una relación civilizada entre ambos países, siempre y cuando se respeten las condiciones de igualdad y no se ejerzan presiones sobre Cuba.
¿Cómo ha impactado la crisis en Cuba en la población y la economía del país?
La crisis ha tenido un impacto devastador en la población y la economía cubana. Los apagones prolongados y la escasez de combustible han agravado la situación económica, que ya enfrenta una contracción del 23% desde 2019. La falta de inversión y la ineficiencia administrativa del régimen han contribuido al colapso de la infraestructura energética, afectando tanto a la vida diaria de los ciudadanos como a la actividad económica en general.
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