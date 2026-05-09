"Cuba ya superó el Período Especial": Díaz-Canel llama a resistir la crisis y asegura que el pueblo tiene confianza

Miguel Díaz-Canel aseguró el pasado jueves, durante la marcha del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, que Cuba ya superó el Período Especial y que «la gente tiene confianza» pese a los apagones, la escasez de alimentos y la falta de medicamentos que asfixian a la población, según recoge una entrevista publicada por el medio español Público.

El mandatario cubano encabezó la movilización que partió de la Plaza de la Revolución y concluyó en la Tribuna Antiimperialista, frente a la embajada estadounidense, en un acto que el régimen calificó de «histórico» pero que registró una asistencia notablemente baja según reportes independientes.

Ante la pregunta de si los apagones y la escasez podrían erosionar el apoyo social, Díaz-Canel respondió: «A nosotros se nos han deteriorado procesos, pero la gente tiene confianza porque para la revolución no es este el único momento difícil. Superó el período especial, superó los primeros años de la revolución... Y siempre el país ha crecido».

La afirmación contrasta con la realidad que vive el pueblo cubano: el 78-80% de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años noventa, según el Food Monitor Program.

A diferencia de aquella etapa, Cuba no cuenta hoy con un aliado externo capaz de rescatarla: Venezuela perdió esa capacidad tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, lo que cortó el suministro de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo que representaban aproximadamente dos tercios de las importaciones cubanas.

El resultado ha sido devastador. Los apagones afectan más del 55% del territorio nacional, con cortes de entre 20 y 30 horas diarias, y el déficit de generación eléctrica supera los 1,900 MW.

Desde diciembre de 2025, una orden ejecutiva de Donald Trump bloquea el envío de carburante a la isla, y Cuba operó cuatro meses consecutivos —de enero a abril de 2026— sin recibir combustible, según confirmó el propio Díaz-Canel el 23 de abril.

El mismo día de la marcha, Trump firmó una nueva orden ejecutiva ampliando sanciones contra los sectores energético, financiero, minero y de defensa, y declaró ante sus seguidores en Florida: «Vamos a tomar Cuba casi de inmediato».

Díaz-Canel advirtió sobre la inminencia de una agresión militar e invocó la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo: «Si nos agreden, aquí habrá combate».

El mandatario también apeló a la unidad como respuesta a la presión exterior: «La unidad es clave para la resistencia y para la victoria», afirmó, y añadió que «en esa unidad está la fuente de la victoria».

El acto contó con la presencia de Raúl Castro, en su primera aparición pública desde diciembre de 2025, quien presidió el acto oficial.

Mientras el régimen apela a la resistencia histórica, la economía cubana acumula una caída del 23% del PIB desde 2019, con una proyección de contracción adicional del 7,2% para 2026, y más de 600,000 cubanos han emigrado desde 2022, una sangría humana que ningún discurso de unidad ha logrado detener.